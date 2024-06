El cruce cara a cara entre Florencia y Lucía tras su polémico mensaje a Nicolás en Gran Hermano

El pasado lunes 28 de mayo se vivió un Congelados en la casa de Gran Hermano (Telefe) el cuál causó revolución hasta hoy. Es que sin que los jugadores lo esperaran, la chicharra comenzó a sonar y de pronto se abrió la puerta para que haga su ingreso la salteña Lucía Maidana Cornejo, más conocida como Luchi y su hermana gemela, Jacinta. Si bien la exparticipante y su familiar entraron con muy buena predisposición para llevar dos sobres con una consigna, hubo un momento en particular cuando ella se le insinuó a Nicolás Grosman diciéndole “te espero afuera“ y esto afectó a Florencia Regidor, la persona con la que mantuvo un vinculo sentimental dentro del reality.

Si bien Nico sigue en competencia, las dos mujeres ya están fuera de la casa y en ese marco se produjo un sorpresivo ida y vuelta en el streaming de Telefe. “¿Cómo pensaste que iba a tomar lo que vos dijiste cuando entraste en el Congelados? Cuando le dijiste te espero afuera”, le consultó Flor a Luchi, sin demasiados rodeos, haciendo mención al polémico Congelados.

“Que se iba a reír porque él conoce bien mi humor. Soy re chistosa“, contestó Lucía, lo que motivó la repregunta de Florencia: “¿No crees que lo confundiste?”. Pero la salteña se mantuvo en su postura: “Yo creo que no, porque siempre las cosas fueron re claras. Ya dije que al principio Nico me gustaba. Nos hacíamos mimitos, pero nunca pasó nada porque yo estaba de novia y él, en teoría también. Nos re cuidábamos, teníamos una conexión muy especial y hablábamos de todo. Nico fue mi salvación los meses que estuve ahí y yo empecé a confiar más los hombres literalmente gracias a él por cosas que había pasado antes”, reconoció. De todas maneras, dejó en claro que hoy no está interesada en él.

“Esa es la conexión que tengo, lo amo en ese sentido. Igual, quiero aclarar que yo siempre jodo con que lo espero afuera pero no, cero. No es en ese sentido. Pero sí me preocupaba que mi amistad con Nico se perdiera ahora que estaba con vos”, remarcó Lucía.

Las exparticipantes ya se habían cruzado días atrás en el aire de Cortá por Lozano (Telefe). “Está Florencia y está Luchi que, con esa carita, dijo ‘lo espero afuera a Nico’”, afirmó la conductora Verónica Lozano, haciendo referencia a la frase tan polémica. “Bueno, veremos qué elige”, soltó la salteña jugando fuerte, aunque luego matizó su discurso y se explayó de una manera más políticamente correcta.

”Me parece un pibe muy lindo. De verdad, me parece un pibe muy lindo. Yo con él, lo dije en la casa, yo con los pibes no me llevaba tan bien, por un tema mío, y Nico me dio un pie a que confíe en los hombres y que me lleve muy bien con los hombres”, argumentó. Fue ahí cuando Vero Lozano le preguntó si le daría un beso. “Sí. Pero si está con Flor, no. Antes de que entre ella, le di un abrazo y le dije ‘te espero afuera’. Y se lo quise decir de nuevo, pero como amigo”, explicó.

En tanto, Florencia aclaró que con Nicolás “tienen muchas cosas que hablar”, y admitió que el vínculo de él con Lucía le daba celos. “Sí, obvio que lo voy a admitir. ¿A quién no le daría celos si una persona entra y le dice ‘te espero afuera’ si está conmigo en la casa’? Yo le dije a Nico ‘si te gusta Luchi, todo bien, pero decímelo’. Y tampoco me lo decía”, concluyó.