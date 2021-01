El cruce de Luciana Salazar y Conni Ansaldi: “Se muestran como sororas, pero no son más que miserables”

Compartir

Luciana Salazar y Connie Ansaldi protagonizaron un fuerte cruce en Twitter el miércoles por la noche. Todo comenzó luego de que la panelista invitada de Los ángeles de la mañana criticara la relación que mantuvo la actriz con Martín Redrado. “No están bien. Partamos de esa base. Todo el descargo que hizo el otro día al aire, hasta que entendí de quién estaba hablando, no tenía ni pie ni cabeza. Me reía al ver la cara de los de alrededor que la estaban escuchando”, comenzó diciendo Connie sobre los dichos de Salazar en Polémica en el bar.

“La verdad es que no es gente que esté bien o en sus cabales. Nadie expone a una niña a esto. A nadie con dos dedos de frente se le ocurre hacer algo así”, agregó sobre la madre de Matilda, de tres años.

La opinión de Connie Ansaldi no le gustó nada a Salazar, que por estos días está de vacaciones en Miami con su hija, y desde allí utilizó su cuenta de Twitter para escribirle. Primero decidió hacerlo de manera privada al teléfono de la panelista, pero al no obtener respuesta optó por expresarse públicamente.

“¿Qué te pasó, Connie Ansaldi? ¿la desquiciada soy yo, o vos? Que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. Te metiste en la grieta vos sola, ¡una pena!”, consideró la actriz, y agregó unos tuits del 2018 en los que la panelista la felicitaba por su rol como madre, y más tarde, en 2019 la criticaba por haberse involucrado en política.

“Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras un gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el OGT”, respondió Ansaldi.

Y Salazar continuó: “¿Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento, Connie? Me parece que sos una fantochada entonces. Yo te diría que ese tweet que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria”. Luego de que un seguidor le sugiriera “no darle bola” a Ansaldi, la actriz agregó: “La verdad (es) que sí y lo peor es que se tilda de abierta de cabeza y se hace la sorora cuando le conviene”.

“Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. El perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son más que miserables, resentidas y retrógradas”, indicó en otro mensaje.

“Si a ‘la mente abierta de Connie’ no le gusta algo que decís, por más que se lo digas con respeto y altura, te bloquea. Creo que bloqueó a más de medio Twitter por lo que me comentan. Primero se lo puse por chat privado y me bloqueó sin contestarme. Tolerancia 0”, reveló sobre el acercamiento que intentó tener Salazar antes de llegar a la instancia pública.

Entonces, Ansaldi utilizó su red social para contar su versión. “Les cuento que Luciana me mandó ese mismo mensaje por WhatsApp. Yo, para no armar bardo, ni le contesté. Ahora que lo hace público, le contesto lo que pienso. ¿Hay helado? Me dio hambre”, ironizó.

“Luciana está tan mal que me pide explicaciones a mí de por qué no la quiero más… como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. Alguien que le diga”, agregó la panelista, y sostuvo que ser “gato no atrasa”. “Cada uno hace lo que puede con las armas que tiene –remarcó–. Ser una operadora funcional al poder sí atrasa… Y ahora déjenme que ya no quiero ni que me asocien con este ser. Después me preguntan por qué no quiero volver a la tele #crazypeople (#genteloca)”, continuó.

Mientras Luciana continuaba escribiendo desde su perfil de Twitter, Connie decidió responderle pero sin mencionarla en la red social. “La verdadera inclusión no está en las ‘formas apropiadas’ sino en tomar acciones que realmente transformen la vida de las personas. Que la mejoren. Involucrar generosamente a extraños para aportarles y sumar. Lo políticamente correcto se lo dejamos a los que viven de las apariencias”, sostuvo, y un usuario la calificó como “picante”. “No, pasa que a veces me harto de tanta pavada políticamente correcta de gente que en su vida movió un dedo por nadie que no sean ellos mismos. Respect (respeto)”, indicó.

El intercambio de mensajes –al menos, de manera pública– terminó y las mujeres dejaron de utilizar sus redes sociales. Hasta esta mañana cuando Luciana volvió recordar tuits viejos de Connie Ansaldi en los que criticaba a Jimena Barón por el escándalo en la promoción de una canción con afiches sobre las trabajadoras sexuales.

