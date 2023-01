El Cuerpo de Bomberos intervino en dos incendios de grandes dimensiones

Desde esa dependencia policial se insistió en el mensaje de no quemar pastizales ni basura, ante las altas temperaturas que se registran

Desde el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia, el oficial inspector Jován Furno, quien es licenciado en gestión de Siniestros, informó sobre dos incendios de grandes dimensiones que se registraron en el interior provincial el fin de semana pasado.

Detalló en ese sentido que uno de ellos ocurrió en un campo ganadero sobre la Ruta Nacional N° 81, en jurisdicción de Juan G. Bazán, afectando un total de 40 hectáreas de bosques nativos. En tanto el otro se detectó en un establecimiento de nombre “San José”, el cual está ubicado sobre la RN N° 86, en Jurisdicción de Posta Cambio Zalazar.

En ambos casos, la situación fue controlada, dijo, “aunque en dicho establecimiento que tiene una superficie total de 4.000 hectáreas, las tareas para extinguir las llamas siguieron este lunes 23, y afectaron a cerca de 500 hectáreas de bosque nativo, pero no al ganado mayor”, según puntualizó.

Trabajando en ello, tanto el Destacamento de Bomberos de Las Lomitas, el personal de la comisaría de Posta Cambio Zalazar y también el personal de la Comuna del lugar.

Asimismo, advirtió Furno sobre el “un impacto ambiental” que produce esto, por ese motivo, recordó que “las recomendaciones que siempre les damos a la población son que no realicen quema de basura o pastizales en presencia de fuertes vientos, teniendo en cuenta que esto facilita la propagación de las llamas hacia viviendas lindantes, postes de electricidad y telefonía”.

Por otro lado, resaltó que el Cuerpo de Bomberos cuenta con equipos de protección personal “que facilitan poder acercarse al fuego para extinguirlo”, además de que la capacitación “es constante”.

En la última parte de la entrevista, el oficial inspector señaló que, en lo que va de este mes de enero, se llevan contabilizados 60 incendios de pastizales en la ciudad de Formosa.

Aunque analizó al mismo tiempo que, “en los últimos días, se redujeron bastante las intervenciones”, producto de que “ha tomado conciencia la ciudadanía del peligro” que ello produce.

No obstante ello, insistió en señalar que en el caso de viajar por la ruta, no se debe arrojar colilla de cigarrillos ni otros objetos que reflejan la luz del sol ante las altas temperaturas en esta época del año.

Y, en caso de emergencias, se pueden comunicar a la línea gratuita que es el 911 o a la línea baja del Cuerpo de Bomberos, al 3704 – 428888, concluyó.

