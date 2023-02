El referente de La Cámpora reavivó la interna que sacude al oficialismo con duras declaraciones contra el el Presidente. Además pidió “terminar con la proscripción” a Cristina Kirchner

No hay espacio para treguas en el Frente de Todos. El fuego cruzado no se detiene y, una vez mas, uno de los encargados de reactivarlo fue Andrés “Cuervo” Larroque, quien volvió a embestir sin contemplaciones contra la figura de Alberto Fernández.

El referente de La Cámpora se refirió al reordenamiento interno del oficialismo y a las dificultades para funcionar de modo coordinado, pero optó por un discurso alejado de la diplomacia: “Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto (Fernández) se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina (Kirchner) y su rol”.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires remarcó -en una entrevista con la revista La Tecla- que es necesario mantener la cohesión del FdT, pero paradójicamente apeló siempre a definiciones críticas contra el jefe de Estado: “La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general”.

Los cuestionamientos a Alberto Fernández fueron de todo tipo, pero el funcionario puso la lupa sobre sus actitudes tras el intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner en 2022. “El tema fue licuado por los grandes medios de comunicación y la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho. Y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave”, acusó Larroque.

Para fundamentar su postura, el “Cuervo” Larroque apuntó: “Más allá de la declaración del feriado del día siguiente, más o menos discutible y muy rara cuando estaba en marcha un paro de la CGT, me parece que en los días subsiguientes no se puso en la centralidad de la política argentina el hecho de que quisieron asesinar a la Vicepresidenta. Y hasta en algunos movimientos, a veces pareciera que este tipo de hostigamiento y ataques finalmente pueden ser funcionales a estrategias de otros actores políticos, inclusive del propio Frente de Todos. Es muy penosa la situación”.

El dirigente camporista entiende que hoy lo fundamental es “resolver la situación de Cristina y, desde ahí, rediseñar lo que venga en materia electoral”. ¿A que se refiere? A lo que el kirchnerismo llama “la proscripción” de la vicepresidenta: “Debemos tener la posibilidad de que el pueblo elija a quien quiere, sin intermediaciones de otros factores de poder”, reclamó.

Al ser consultado sobre por qué hablan de proscripción cuando fue la propia Cristina Kirchner la que anunció que no será candidata, Larroque argumentó: “Tomemos el caso del general Perón y recordemos cómo fue aquella proscripción del gobierno de Lanusse, que puso la cláusula que planteaba que quienes querían ser candidatos debían residir en el país previamente al 25 de agosto (de 1972). Son siempre los mismos artilugios, que finalmente derivan en esa situación de imposibilidad de que quien reúne la mayor adhesión pueda ir a elecciones de manera libre”.

En el mismo sentido, el ministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires agregó: “Está claro que esta condena no es un hecho aislado, sino que busca desgastar. Además, está el camino abierto para que el proceso judicial se acelere y, con una situación encaminada de diseño electoral, consoliden esta condena en primera instancia”.

“Me parece que ella está un poco cansada de todas estas maniobras, y creo que lo que quiso es denunciar esta situación límite en la democracia argentina. En marzo apedrearon su despacho; en agosto cercaron su domicilio el jefe de gobierno de la Ciudad, Larreta, junto a la policía de Macri; el primero de septiembre quisieron asesinarla; y luego vino la condena. La situación es suficientemente grave como para que el sistema político siga viviendo en el letargo de una normalidad que no existe”, concluyó.

Relacionado