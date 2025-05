El derrumbe de la inflación será la prioridad del Gobierno hasta las elecciones legislativas

Ni el superávit fiscal ni el fortalecimiento de las reservas alcanzan para ganar las elecciones. Pero bajar la inflación sí. Con esa premisa se manejará el Gobierno hasta octubre. La brutal escalada de precios durante la anterior administración y el peligro de una hiper todavía calan hondo entre la gente.

Freno a la remarcación

Abril amenazó con una disparada inflacionaria, detenida a tiempo. La estabilidad cambiaria posterior a la eliminación del cepo cambiario para individuos fue clave para frenar las remarcaciones iniciadas en la primera quincena. Muchas empresas de consumo ni siquiera llegaron a implementar las subas que habían anunciado.

Las últimas estimaciones del mes pasado muestran que se habría perforado el 3%, luego del 3,7% registrado en marzo.

Esta desaceleración se consolidaría este mes. La baja en los precios de los combustibles y la expectativa de una mayor disminución del dólar oficial ayudarán para que el índice caiga otro escalón. Aunque depende mucho de las remarcaciones que ocurran en esta primera semana del mes en los supermercados, no sería extraño que finalice cerca del 2 por ciento. Mayo tiene además la ventaja de ser un mes de baja estacionalidad.

Con el acuerdo ya firmado con el FMI y reservas superando los USD 39.000 millones, Javier Milei puso en el centro de la escena justamente la inflación en su presentación en Expo EFI el pasado miércoles. Prometió que para mediados del año que viene será “aniquilada”, dejando en claro cuáles son las prioridades en este momento.

Ortodoxia vs precios

El propio Luis “Toto” Caputo dejó de lado la ortodoxia y las premisas libertarias para salir a frenar aumentos. Así lo hizo a mediados de abril cuando se puso de acuerdo con los supermercados para frenar las subas de las compañías alimenticias y de consumo masivo. Y ahora volvió a la carga cuando una automotriz presentó una lista con subas de 3,5% en sus modelos. “No creo que sea así, si fuera cierto se trataría de un cambio en la relación de confianza construida con esta industria”, se apuró a señalar por redes el ministro de Economía.

El Gobierno tuvo un arranque del año complicado, con un primer trimestre atravesado por el caso $Libra, repunte del riesgo país, rebote de la inflación y fuerte pérdida de reservas. Ahora las cosas lucen distintas. Se llegó a un acuerdo con el FMI, las reservas quedaron a punto de superar los USD 40.000 millones tras los desembolsos, la inflación comenzó a retroceder y la actividad se mantiene firme, aunque no es pareja para todos los sectores.

Este envión debería consolidarse en mayo, mes en el que históricamente sobraron dólares por las liquidaciones del campo. Sin intervención del Central, que se comprometió a no aparecen mientras el tipo de cambio se mueva entre las bandas definidas con el FMI, la lógica es que la cotización de dólar se mantenga con clara tendencia a la baja.

¿Llegará a los $ 1.000 para permitir compras en ese nivel y un mayor fortalecimiento de las reservas? No parece la prioridad del equipo económico. El propio Caputo tuvo que aclarar que no es el dato relevante en esta etapa, pese a que el acuerdo con el FMI estipula que las reservas netas deberían aumentar en casi USD 5.000 millones hasta fin de junio, sin contar los desembolsos del Fondo.

Modus operandi

La decisión del Gobierno de mantener bajo estricto control la emisión monetaria fue puesta en duda en los últimos días, sobre todo en círculos académicos. La decisión del Central de transferir utilidades al Tesoro por 11,7 billones de pesos llamó la atención, más allá que desde Economía aseguraron que el efecto monetario de semejante operación será “neutro”. Sin embargo, se trata de un “modus operandi” idéntico al que utilizó el kirchnerismo durante años, al echar mano a ganancias contables del Central para en su momento tapar agujeros fiscales.

El objetivo de corto plazo, es decir el bimestre mayo-junio, es que se consolide la baja del tipo de cambio y que sea mucho más negocio posicionarse en pesos. Se buscan así dos efectos simultáneos: impulsar la inflación a la baja, pero al mismo tiempo aumentar la demanda de dinero para acelerar la reactivación económica con más plata en la calle.

Caputo adelantó en la última semana que impulsarán la economía bimonetaria. Es decir, dar más posibilidad de uso a los dólares en el marco de la denominada “competencia de monedas”. Por ahora, son pocos los casos de uso concreto, pero un caso de adopción exitoso (y natural) es el de las agencias de turismo. Por otra parte, desde Economía ya aclararon que no se podrán pagar impuestos en dólares, dando por tierra los rumores que habían circulado en los últimos días.

Mientras la macro se acomoda, llega el desafío de la micro. Un tipo de cambio mucho más bajo y la apertura importadora pondrá a prueba a las empresas de distintos rubros.

El flamante titular de la UIA, Martín Rapallini, le pidió al Gobierno abandonar la política del péndulo que caracterizó a la Argentina hace décadas: “Ni proteccionismo extremo, ni apertura sin reglas”.

Pero ningún industrial está dispuesto a esperar ya con los brazos cruzados. Por eso, en las últimas semanas fue incesante el viaje de empresarios a China, con el objetivo de sumarse a la ola importadora. Nadie quiere que ese aluvión de importaciones lo pase por arriba.