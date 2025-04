El desafiante detalle de Dibu que generó una revolución en Francia antes del choque contra al PSG

“Dibu 100″. Lo que aparentaba un simple posteo del Aston Villa para ilustrar el desembarco del equipo en Francia para enfrentar este miércoles al PSG por los cuartos de final de la Champions League generó una revolución en París. Un sutil detalle en la vestimenta de Emiliano Martínez, enemigo público de los galos desde la final del Mundial de Qatar que Argentina le ganó a Les Bleus, provocó revuelo. Sabiendo del recibimiento hostil, el arquero marplatense bajó del avión con una gorra de la Albiceleste que ostenta los cuatro títulos ganados por La Scaloneta: la Copa del Mundo, las dos Copas América y la Finalissima.

“El guiño de Emiliano Martínez, que lleva una gorra en honor a Argentina para su llegada a Francia”, publicó RMC, alertado del detalle. El desembarco del guardameta, de 32 años, resultó un foco de atención desde varias horas antes del partido. “El portero que amamos odiar”, fue el título del artículo de la revista francesa So Foot, que data de 2023, pero fue remozado en la previa de este choque contra el París Saint Germain.

“Antes del Mundial de 2022 era un desconocido. Luego disgustó a Francia, avergonzó al resto del mundo con sus celebraciones y provocó un baby boom en Argentina. En el espacio de una competición, se convirtió en un bastardo para algunos, un héroe para otros. ¿Prueba de genialidad? Después de Les Bleus y LOSC, es el turno del PSG de enfrentarse a Dibu”, agregó la nota, que lo describió como “bastardo para algunos, héroe para otros”.

Su presencia también tuvo incidencia en las conferencias de prensa previas al duelo por la Orejona. Désiré Doué, figura del PSG, le quitó importancia a su figura: “Es un portero como cualquier otro. Aún no me he enfrentado a él. El objetivo será marcarle tantos goles como sea posible”.

Ante el clima caldeado, en cambio, el entrenador de los Villanos, Unai Emery, elogió a su pupilo y puso en valor lo que significa para su estructura. “Él es maduro. Es responsable. Está progresando para contener sus emociones. Si lo conocías antes… Yo trabajaba con él antes, en el Arsenal, antes de llegar aquí, ya lo conocía. Y entre el momento de su llegada al Aston Villa hace cinco o seis años y ahora, es realmente muy diferente. Se ha vuelto mucho más maduro. Es un mejor jugador y un mejor portero también. Y ahora, en mis conversaciones con él, siempre es lo mismo. Le digo que se concentre en su fútbol, en los desafíos que se le van a presentar y que intente gestionar cada cosa, todos esos límites que debe superar, mientras controla sus emociones”, buscó enfocarlo en lo que ocurra en el césped y no en el entorno.

Más allá de eso, el orientador le pidió respeto al público. “Jugamos en la Liga de Campeones, jugamos diferentes competiciones. Emiliano Martínez es muy importante para nosotros y es uno de los mejores jugadores, uno de los mejores porteros del mundo. Recibió un premio aquí en París -en la gala del Balón de Oro- este año. En el fútbol hay que entender a los aficionados y ver cómo apoyan a su equipo. Pero cada jugador, cada entrenador y cada persona juega contra otros equipos en diferentes países. Hay que tratar de comprender y, sobre todo, hay que ser muy respetuosos. Todos tenemos nacionalidades, identidades que defender en nuestros clubes y en nuestros países, pero creo que eso es el fútbol. Mañana nos enfrentaremos a París, un equipo francés. Jugaremos al fútbol y sus aficionados los apoyarán y los nuestros nos apoyarán. Espero que sea de manera respetuosa, concluyó.