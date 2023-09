El desafiante posteo de Luis Suárez antes de la publicación de la lista de citados por Bielsa

A los 36 años y con algunos problemas físicos a cuestas, Luis Suárez sigue probando su vigencia: el delantero abrió el marcador pare Gremio en la victoria por 2-0 ante Cuiabá por el Brasileirao, que tiene al equipo gaucho en el tercer escalón, con 39 unidades, a 12 del líder Botafogo. Y ante la inminente publicación de la lista de citados por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, que no tendría ni a él ni a Edinson Cavani como protagonistas, se animó a un desafiante posteo en su cuenta de Instagram que hizo ruido, al igual que cada una de sus conquistas.

El Loco demoró hasta hoy la oficialización de la nómina, más allá de que los clubes que recibieron citados a la Celeste ya están al tanto. Por ejemplo, nombres como Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre) o Federico Valverde (Real Madrid) ya pisaron Montevideo y se dirigieron al predio donde se concentra el combinado nacional. Lucho, que acumula seis tantos en certamen de Primera División de Brasil, no estaría en la misma. Y se expresó a su modo en sus redes sociales.

Tras su grito, apeló a una historia de Instagram en la que eligió una imagen suya de espaldas, exhibiendo su dorsal. “Suárez 9, respeto”, escribió, matizando con un emoji de un rostro sonriente y burlón, sacando la lengua”. Pero el mensaje fue claro: todavía está para dar batalla.

“Efectivamente no he hablado con ellos. Yo tengo mucha, mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son convocables, mi obligación es elegirlos cada vez que se produce una convocatoria. No es que me pareció. No fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado”, buscó explicar Bielsa por qué no se comunicó con ellos como sí lo hizo con otros futbolistas en su mismo puesto, como Darwin Núñez.

“Un jugador es por los antecedentes y por la actualidad y disponibilidad, la disposición a participar… Los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. Sus actualidades las observo”, añadió, para rubricar que están en la órbita, pero sugiriendo que no estarán en esta primera etapa de cara a los partidos ante Chile (viernes 8 de septiembre) y Ecuador (martes 12).

Suárez, con contrato con Gremio hasta diciembre, mientras continúa haciendo méritos. Y planifica su futuro. Es que en este último mercado de pases pujó por llegar al Inter Miami, donde están sus ex compañeros Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Y no hay que descartar que allí desembarque en 2024.

“Creo que Messi tomó la decisión correcta de ir a disfrutar a la MLS, pasarla bien, y es una demostración más de que no es sólo eso, sino también seguir ganando. Ganó un trofeo y ahora va a pelear otro más. Esa es la mentalidad de un tipo competitivo y ganador”, señaló en diálogo con ESPN Brasil.

También habló sobre el caso Neymar, otra estrella que debió emigrar del PSG luego de ser maltratado por el público. en su caso, eligió partir al Al Hilal de Arabia Saudita. “En el París le dijeron que ya no iban a contar con él, y también está la parte económica que es importante, aunque no creo que la necesite. Es una decisión que hay que respetar, como respeté en su momento cuando se fue del Barcelona. Son momentos diferentes. Sí hay que ver qué nivel tiene después del largo tiempo de lesión para seguir demostrando que es uno de los mejores del mundo”, concluyó el Pistolero.

