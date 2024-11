El desafío de la digitalización educativa: solo 10 provincias suben datos al sistema

Sol Alzú, analista de datos de «Argentinos Por la Educación», conversó con el Grupo de Medios TVO sobre los resultados de la cuarta edición del informe que evalúa el estado de la carga de datos educativos en todo el país.

En el marco de un relevamiento nacional, Argentinos Por la Educación dio a conocer un informe preocupante sobre la digitalización educativa en Argentina. Sol Alzú, analista de datos de la organización, señaló que, a pesar de los esfuerzos, solo 10 provincias han logrado cargar información educativa continua sobre el desempeño de los alumnos en los sistemas nacionales. La encuesta, que en esta ocasión tuvo la participación de 21 provincias, se enfoca en el avance de la digitalización y la carga de datos individuales, alumno por alumno, una herramienta clave para el diseño de políticas públicas más efectivas.

Alzú explicó que, en la actualidad, los datos que se recogen son mayoritariamente anuales y no permiten un seguimiento efectivo de las trayectorias de los estudiantes. «Lo ideal sería contar con información continua, que nos permita identificar a los alumnos en riesgo de repitencia o deserción escolar a lo largo del año», destacó. Sin embargo, la falta de datos constantes y detallados limita la posibilidad de intervenir a tiempo.

Formosa, una de las provincias que no respondió a la encuesta, tiene una página web que reúne información educativa de todas las provincias, con datos correspondientes al 95% de los alumnos. Sin embargo, según la analista, la actualización de esta página es solo anual, lo que implica que, a pesar de contar con una «foto» educativa, no se puede realizar un seguimiento detallado del rendimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo.

La importancia de contar con datos actualizados radica, según Alzú, en poder reaccionar ante situaciones críticas, como el aumento de inasistencias o la caída en el rendimiento escolar. «Si tuviéramos una base de datos continua, podríamos generar alertas tempranas y brindar apoyo a esos estudiantes antes de que sea tarde», señaló la analista.

En cuanto a las dificultades que enfrentan las provincias para subir datos al sistema, se destacó la falta de personal capacitado, la carencia de equipos y la escasa conectividad en muchas regiones del país. «Hay provincias como Catamarca, donde menos del 25% de los centros educativos tienen acceso a Internet. Son realidades muy distintas y, por eso, es necesario empezar por lo básico: tener sistemas que puedan recopilar y subir todos los datos», aseguró Alzú.

El informe también reveló disparidades en los resultados educativos de acuerdo al contexto socioeconómico de cada región. A nivel nacional, solo el 45% de los chicos logra finalizar la primaria en tiempo y forma, con los conocimientos mínimos en lengua y matemáticas. En Formosa, este índice se encuentra por encima del promedio de provincias con características similares. No obstante, existen fuertes diferencias entre los departamentos de la provincia, lo que refleja una gran dispersión en los resultados educativos, dependiendo de las características de cada escuela, como la cantidad de alumnos, los recursos disponibles y la cercanía de los docentes.

En resumen, el informe deja en evidencia que, si bien hay avances en el proceso de digitalización de la educación en el país, persisten grandes desafíos, como la falta de continuidad en la carga de datos, las desigualdades en la conectividad y los recursos, y las diferencias socioeconómicas que afectan el rendimiento escolar. Para avanzar en una educación más equitativa y eficiente, es crucial que se garanticen datos actualizados y precisos, que permitan un acompañamiento adecuado de las trayectorias educativas de todos los alumnos.