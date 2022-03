El descargo de Dalma Maradona a quienes critican su forma de maternar

Compartir

La actriz respondió a quienes comentaron las fotos del cumpleaños de su hija Roma y señalaron que no muestra a la nena que el fin de semana cumplió tres años.

Roma, la hija de Dalma Maradona, cumplió tres años y tras el festejo con familiares y amigos de la nena, la actriz embarazada de cuatro meses compartió las fotos. Como siempre lo hace, no mostró la cara de la nena y agradeció a las marcas y emprendimientos que la acompañaron para realizar el evento. La hija del Diez recibió críticas por eso y fiel a su costumbre no se calló y realizó un breve pero contundente descargo a través de las redes sociales.

“¿Y Roma dónde está?”, “¿Dónde está Roma? Veo sillas y juguetes”, le preguntaron algunos seguidores, irónicos, sabiendo que apropósito ella prefiere no mostrar el rostro de su hija fruto de su relación con Andrés Caldarelli. Luego, al ver las imágenes del evento ambientado con Moana, siguieron las críticas: “Metete algún canje”, “No pagó nada… Qué bueno si todos pudiéramos hacer los cumples así…”.

Cansada de que siempre alguien opine escudado en el anonimato a través de las redes sociales, Dalma respondió a través de una historia: “Pasó de moda cuestionar crianzas de hijos ajenos. Si tenés algún tipo de inconveniente con que no muestre a mi hija en las redes ni en los medios, rajá de acá. De verdad no te gastes en seguirme porque no acepto sugerencias, comentarios, pensamientos ni opiniones al respecto”.

De esa manera, la actriz y panelista de Un día perfecto, por Metro, dejó en claro que no aceptará que nadie influya en las decisiones que junto con su marido toman respecto a su hija, que el sábado 12 de marzo cumplió tres años y que lo celebró con una fiesta temática de Moana, el personaje de la película de Pixar que se estrenó este verano: decorado con globos, plantas y sillitas bajas de madera para que los chicos coman.

Hace aproximadamente un mes, Dalma contó al aire de su programa radial que está esperando un bebé nuevamente. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, anunció sin demasiados preámbulos y para sorpresa de todos los presentes, luego contó que ya pasó las doce semanas de gestación y que además de su pareja, solo sabían la noticia su mamá Claudia Villafañe y su hermana Gianinna.

Entre risas, agregó a quienes no le creían: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”.

Feliz con la novedad, dijo que esperan una nena y que con su pareja ya tienen decidido el nombre: Azul. Aún asombrada contó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos.

Sobre el nombre, contó:“Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”, agregó declarándose “la más fanática” de Boca. Además, confesó que su pareja en chiste la amenazó con ir al registro civil y ponerle “Azul Yoro” mientras ella estuviera internada.

