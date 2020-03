El descargo de Elina Fernández, la mujer de Costantini, tras las críticas de Anamá Ferreira

Compartir

“Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research (búsqueda), y había visto que él estaba soltero. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita… Casamiento en el (hotel) Alvear a las 6 de la tarde, ¡vermouth, papas fritas y good show!”.

Después de que se hicieran públicos unos audios en los que Anamá Ferreira revela un supuesto “plan maestro” de Elina Fernández para conquistar a Eduardo Costantini, la conductora brasileña pidió perdón y la modelo de 30 años interrumpió su luna de miel con el empresario de 73 para romper el silencio y referirse al tema. Ante la pregunta de Karina Iavícoli -panelista de Los ángeles de la mañana- sobre si las versiones que habían circulado la habían ofendido, respondió: “No, para nada. Que sigan hablando”.

Atento a las palabras de la esposa de Costantini, el conductor Ángel de Brito agregó: “Que sigan hablando. Yo tengo el Malba. ¿Qué me importa?”, generando las carcajadas de sus compañeras.

Entonces, Iavícoli continuó leyendo la respuesta de Elina, que no mencionó a ninguna persona en particular, pero sí hizo referencia a quienes hablan de ella. «Soy muy segura de mí misma y todos los que amo saben quién soy. Ya van a tener más tiempo para conocer cómo soy. Que la gente hable. Estamos muy felices con Eduardo disfrutando de nuestra luna de miel en el Sur. Así que no sé lo que está pasando. Besos para Ángel en particular. Y para las que hablan mal, el tiempo solo va a responder”, sostuvo Fernández.

Además de tomarse un tiempo para responder el mensaje que le envió la periodista del ciclo de El Trece, Fernández compartió en sus redes sociales fotos de su luna miel. Su marido hizo lo propio en su cuenta personal de Instagram, en la que escribió: “Nuestra soñada luna de miel. ¡Tan, tan feliz, con el amor de mi vida! Febrero, 2020”.

Elina Fernández y Eduardo Costantini celebraron su casamiento el 22 de febrero en una ceremonia íntima ante unos 50 invitados en el Alvear Palace, donde no se aceptaron obsequios (“El mejor regalo es tu presencia”, se le aclaraba a cada asistente). El reconocido empresario, de 73 años, y la modelo, de 30, formalizaron su vínculo luego de nueve meses de noviazgo. Se habían conocido en el bar del museo Malba. Pero, según Anamá Ferreira, el hombre de negocios y su prometida no se conocieron allí por casualidad, sino por un “plan maestro” elaborado por Fernández Fantacci.

Según Yanina Latorre, el casamiento de la modelo y el empresario habría generado una fuerte interna familiar. “Las malas lenguas dicen que ella iba todos los días y no para hasta cruzárselo. Los hijos de Eduardo están enojadísimos. Él tiene siete hijos. Esta chica se lleva mal con todos. Nadie entiende cómo están juntos. Él es uno de los hombres más ricos de Argentina”, detalló la panelista sobre Costantini, cuyo patrimonio ronda los 1.200 millones de dólares.