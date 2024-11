El descargo de Iván y Nicolás Costa en el caso de fraude al Banco Nación

En exclusiva, NoticiasFormosa accedió al documento que presentaron los hermanos Iván y Nicolás Costa, a través de sus defensores, para aportar claridad al caso que los tiene involucrados en varios tipos penales que investiga la Justicia Federal.

Según la pretensión de los apoderados legales del Banco Nación y también los pedidos del fiscal federal de Formosa, Dr. Luis Benítez, a través de diversas maniobras se habría conformado una estafa en perjuicio de la entidad bancaria. Sin embargo, los hermanos Costa se presentaron espontáneamente ante la Justicia Federal confiados en su estrategia defensiva, que declara que no hubo tal estafa, tampoco lavado de activos, inexistencia de ardid malicioso de parte de los Costa, que no se conformó una asociación ilícita y que la solvencia de los socios principales de la empresa, no está en juego.

Los hermanos Costa explicaron en el descargo que presentaron ante la jueza federal María Belén López Macé, que un concurso preventivo en el fuero Civil y Comercial, determinó varios movimientos financieros que están debidamente documentados.

Además, los socios gerentes establecieron una fuerte garantía con fondos propios, por lo que una vez que la jueza competente en el concurso preventivo, determine y defina el monto de la deuda de los hermanos Costa, al Banco Nación, éstos son totalmente solventes para afrontarla, con lo cual, no es posible imputarles una conducta que se encuadre en un ilícito penal, señala el escrito.

Ahora queda en manos de la jueza López Macé determinar cómo sigue la causa, y si a la luz de los argumentos jurídicos que respaldarían los movimientos financieros de los hermanos Costa, es posible su excarcelación, mientras continúa el proceso para definir si hubo o no una mega estafa.

