El descargo de Paula Chaves con una maestra que le hizo poner el barbijo a su hija Olivia

Compartir

Linkedin Print

Siempre presente en todo lo que hacen sus hijos, Paula Chaves cuestionó en sus redes sociales a una maestra que a la salida del colegio le pidió a Olivia de ocho años, quien cursa segundo grado, que se subiera el barbijo para salir de la institución.

“Consulta: Acabo de ver cómo una maestra le hace subir el barbijo al aire libre a Oli”, dijo e indignada, comparó: “Vi una cancha llena de gente sin barbijo… ¿Sigue siendo protocolo el barbijo al aire libre? Más allá de que esta mujer podría haber pensado en que esa niña lleva 8 horas de barbijo y que estaba por salir del colegio, pero bueno, ¡eso ya es otro tema”.

Además, pidió que cambien las normas en pos de la comodidad de los niños que muchas veces cumplen las reglas de mejor forma que los adultos: “Ni habar de los boliches abiertos y los niños 8 horas con barbijo por día, cuándo cambian los protocolos”.

En septiembre, la ministra de Salud Carla Vizzotti, anunció que desde el primero de octubre en algunas jurisdicciones el barbijo “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano mientras que sí lo seguirá siendo en lugares cerrados como aulas, cines teatros, ámbitos laborales, transporte público y eventos masivos”.

“Al aire libre no será obligatorio solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja y en un espacio en el que no concurran numerosas personas. En espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de COVID-19 disminuye considerablemente”, aclaró.

Si bien en la provincia de Buenos Aires, donde acuden al colegio los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso no es obligatorio el uso de tapabocas en lugares sin aglomeración, lo que no sería la puerta de una escuela, sí lo sigue siendo en la Ciudad. “Sabemos que en el espacio abierto la contagiosidad es mucho menor, pero en la Ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas”, explicó en Radio Con Vos hace unos días el ministro de Saludo de CABA, Fernán Quirós. Tampoco adhirieron a la medida las provincias de Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy y Corrientes.

Compartir

Linkedin Print