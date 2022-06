El descargo del Chaqueño Palavecino después de su día de furia: se sintió «molesto y dolido»

Compartir

El video causó gran impacto. En el se veía cómo el Chaqueño Palavecino revoleaba un micrófono en medio de una presentación en la localidad salteña de Vaqueros, enojado porque un uniformado lo quería sacar del escenario en pleno show. Todo ocurrió durante una participación que el músico realizó en el marco del festival Vaqueros le canta a Güemes, en homenaje al general Martín Miguel de Güemes. Al folclorista le tocaba cerrar la noche frente a cientos de espectadores. Pero, como el show musical se extendió más de lo que estaba previsto por la organización del evento, un policía se subió al escenario para frenarlo. Y esta actitud generó el enojo del popular artista.

Lo cierto es que, luego de que el hecho se replicara en los medios de todo el país, el equipo de trabajo del cantante decidió emitir un comunicado oficial que difundió a través de su cuenta de Instagram. “El Chaqueño Palavecino se sintió molesto y dolido por lo sucedido en el Festival de Vaqueros. En este caso, la organización del Festival le pidió que el cierre lo realice él. Y pese a que se solicitó que la actuación fuera más temprano, la organización insistió con que él realizara el cierre”, comienza diciendo el texto.

De acuerdo a lo que había trascendido, la idea era que el folclorista empezara a cantar a las 4 de la madrugada, pero todo se demoró por lo que terminó arrancando una hora más tarde. Y esto hizo que el show se prolongara hasta pasadas las 6 de la mañana, cuando un efectivo decidió dar por finalizado el evento de manera abrupta. En ese sentido, por parte Palavecino se aclaró: “A las 5 de la mañana subió al escenario, y pasado solo un poco más de una hora de actuación (los shows suelen durar 2), le pidieron que cortara su actuación. Ante la situación, él solicitó al menos cantar tres temas más para cerrar y desestimando su pedido e inmediatamente, siendo las 6.15hs., subió personal policial a decirle que dejara de cantar y cortar el show”.

En el descargo, también se hizo referencia a la actitud del Chaqueño frente a este inesperado hecho, que según dice “motivó claramente la molestia y enojo del artista”. Y remarcó: “Su actuación no había finalizado y la gran cantidad de público que concurrió y permanecía a pesar de la hora y la baja temperatura (1 grado) pedía que siguiera cantando. Lamentamos de sobremanera lo ocurrido”.

En el canal de noticias Crónica habían mostrado el video en el que Palavecino expresaba su furia por la presencia policial. “Si quieren verme, será en otro lado porque a Vaqueros no vuelvo más”, señaló el artista. Incluso tiró el micrófono al piso al bajarse del escenario. “La gente, el pueblo estaba alegre y que suban y te corten, ¿para qué diablos venimos?”, cerró el Chaqueño.

Esta no es la primera vez que el cantante protagoniza un escándalo durante un show. En mayo de 2019, el artista se presentó en La Plaza de la Música para despedir su disco número 33, pero la velada se vio opacada por un tenso momento que ocurrió junto a un músico que subió al escenario. Renzo Tapia se encontraba entre el público disfrutando del espectáculo cuando un grupo de personas comenzaron a insistirle al artista que lo invitara a cantar con él. Pero cuando el Chaqueño finalmente lo hizo, fue de muy mala gana.

