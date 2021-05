El deseo de un integrante del plantel de River: “Me gustaría que Gallardo dirija a Messi”

Compartir

Multicampeón con River, al que le imprimió un sello indeleble, Marcelo Gallardo sonó varias veces como candidato a dirigir al Barcelona. Sucedió cuando se fue Valverde, también ante la salida de Quique Setién, y nuevamente sucede en la actualidad, con la continuidad de Ronald Koeman en duda. Sin embargo, el ex enganche tiene contrato con el Millonario hasta fin de año y todo indica que lo cumplirá: de hecho, ya está planificando la pretemporada a desarrollarse durante el parate por la Copa América.

Pero el deseo genuino de muchos fanáticos del fútbol de ver al Muñeco en uno de los gigantes de Europa, con la posibilidad de conducir a Lionel Messi, capitán blaugrana, existe. Incluso, a pesar del dolor que representaría perderlo, en el seno del plantel del club de Núñez. Federico Girotti, delantero de la Banda de creciente protagonismo, lo expresó en una entrevista con IP Deportivo.

“Yo siempre voy a querer que se quede en River. Él va a analizar dónde puede sentirse mejor. Pero más allá de River, también me gustaría verlo dirigir a Messi… Me encantaría, donde sea”, sorprendió el ariete, de 21 años, que anotó ocho goles en los que va de 2021.

“Antes de entrar a la cancha, él te brinda su confianza. Te explica todo lo que tenés que hacer. Te inyecta ese voto de confianza y siempre con aliento”, detalló algunas de las virtudes del entrenador al que quiere ver congeniando con la Pulga.

El joven de Acassuso empieza a afirmarse en la élite después de una primera oscilación: tras su primera pretemporada con el plantel profesional, Gallardo lo había hecho volver a entrenarse con la Cuarta División y la Reserva para terminar de formarse. “No estaba preparado”, siguió aceptando sobre aquel mal paso. Pero para probar que lo tenía en cuenta, el DT impidió que fuera transferido al Torino de Italia cuando hace unos meses llegó una oferta millonaria por él. Sabía lo que podía dar.

“El Oso Pratto es un gran compañero. Hablamos por mensajes, me llevo muy bien con él y me ayudó mucho. En mi primera pretemporada en Punta del Este, al conocer mis características y al saber que él era parecido a mí, me explicaba todas las cosas. Yo le agradezco un montón, y me siento identificado con él”, contó sobre quien considera como referente.

Con el futuro de Rafael Santos Borré aún sin definirse (queda libre el 30 de junio, aunque River mantiene negociaciones para retenerlo), Girotti aguarda por más oportunidades. Sin embargo, su relación con el colombiano es más que óptima. “Yo me llevo excelente con él, es un gran compañero y los momentos que compartimos cancha me siento muy cómodo. Por mí que se quede, porque es una persona muy importante para el grupo, nos ayuda mucho y siempre tira para adelante”, concluyó.

