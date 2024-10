El desolador mensaje de la novia de Liam Payne a una semana de su muerte

El pasado miércoles 16 de octubre, el mundo de la música cambió completamente con la pérdida de Liam Payne, exintegrante de One Direction. Con tan solo 31 años, el compositor británico perdió la vida luego de caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Su partida impactó de lleno no solo en sus fanáticos y familiares, sino también en su pareja, Kate Cassidy, quien expresó su dolor en sus redes sociales.

“No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo poner en palabras”, comenzó expresando la joven, quien dejó en claro el gran significado que tenía el artista en su vida. En ese sentido, continuó: “Ojalá pudieras ver el gran impacto que tuviste en el mundo, incluso cuando ahora todo parece tan oscuro. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos, y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado”.

La relación entre Kate y Liam, según ella describe, fue más que una simple historia de amor: “Eras, porque no puedo decir que lo eres, mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa, iluminabas cada habitación a la que entrabas”. Además, destacó que la conexión que compartían era única, y ahora ella se enfrenta a la realidad devastadora de su ausencia: “Nada de esto parece real, y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, íbamos a ser niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas”.

“Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más lleno de amor. Siento que he perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida”, continuó la influencer en esa misma reflexión. Y, a su vez, recordó uno de sus últimos momentos juntos: “Hace unas semanas, nos sentamos afuera, en una hermosa tarde, manifestando nuestras vidas juntos. Mantuve tu nota cerrada, incluso cuando me dijiste que no lo mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444′”.

Y, como broche de oro de aquella publicación llena de sentimiento, Kate cerró: “Sé que estaremos juntos de nuevo, pero no de la manera en que lo habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo donde quiera que vayas. Por siempre tuya, Katelyn 444″.

La relación entre Liam y su pareja comenzó a finales de 2020, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano. La química fue de inmediato y los corazones de ambos latieron desde el primer momento en que se vieron. Fue el 14 de febrero de 2023 cuando la dupla decidió oficializar su relación al festejar su primer San Valentín juntos, lo que emocionó a los seguidores de ambos.

Desde ese entonces, su vínculo amoroso los llevó a viajar por diferentes partes del mundo como, a su vez, crear contenido juntos. Su último encuentro se dio a fines de septiembre de este año, cuando llegaron a la Argentina. Si bien Payne no tenía en su agenda dar ningún concierto, este decidió asistir al show que uno de sus excompañeros de banda, Niall Horan, iba a realizar el pasado 2 de octubre en el marco de su gira “The Show Live Tour”. Si bien todo parecía indicar que luego de esta iban a dejar el país, la pareja extendió su estadía por un par de días más y, luego, Cassidy fue la primera en irse a Estados Unidos, donde convivía con su novio hacía un tiempo.