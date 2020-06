El desplante de Lisandro López a Mica Tinelli y la reacción de Marcelo: “No lo puedo creer”

Compartir

El futbolista de Boca Lisandro “Licha” López y Mica Tinelli están pasando juntos la cuarentena y aunque se llevan muy bien según se pudo ver en varias fotos y videos que ambos postearon en sus redes sociales, hay ciertas cosas en la pareja que no se negocian, como lo es el cuadro de fútbol del que cada uno es hincha.

En las últimas horas Marcelo Tinelli compartió un video que le había mandado la mayor de sus hijas en el que ella muestra que su novio le preparó el mate en un mate con el logo de San Lorenzo, en el cual él no pensaba tomar y que por eso preparó un segundo mate y que además, ceba con el termo de Boca.

“Mirá lo que acaba de hacer Lisandro, voy a escracharlo, es un montón. Me hizo el mate a mí y otro a él, y encima se trajo el termo de Boca”, se escucha a Micaela contar entre risas.

“Me hubiese gustado que Licha Lóéz hubiera tomado del mate y del termo de San Lorenzo. No lo puedo creer Mica”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram al mandar al frente a su yerno.

Apenas comenzó la cuarentena la pareja hizo un challenge de TikTok que recién compartieron con sus seguidores en los últimos días, en el que muestran cómo se llevan. “Lo hicimos el 10 de abril pero las respuestas siguen siendo las mismas. Lo único que cambió es la barba de Lichi, que en ese momento era medio el náufrago”, aclaró la joven al presentar el video.

“¿Quién es el más desorganizado?”, fue la primera pregunta. Ambos coincidieron en la respuesta: el Licha. “El más regañón”, consultó la aplicación, y nuevamente contestaron de manera unánime: Mica. En el punto “quién se come toda la comida de los demás”, ambos señalaron al futbolista.

Ante la pregunta “quién ya se terminó todas las series de Netflix” tampoco hubo disidencia: ambos aseguraron que los dos ya lo hicieron. En otras preguntas hubo desacuerdo, como “quién se lleva peor con la tecnología” o “quién es el que más pelea”.

Hubo coincidencia en las preguntas sobre “quién va a salir más gordo de la cuarentena” y “quién es el que más se emborracha”: ambos dijeron que Mica.

Ninguno de los dos se hizo cargo de la pregunta “quién lleva más días sin bañarse”. Y al ser consultados “si pudieran quedarse con una persona en la cuarentena, ¿con quién lo harían?”, la respuesta fue inmediata: sin dudarlo, se eligieron mutuamente.

La pareja blanqueó su romance en septiembre del año pasado luego de que sus comentarios y likes en las redes afianzaran los rumores. Apenas comenzó la cuarentena, la hija del conductor de ShowMatch habló sobre la convivencia: “Nos llevamos bien, nos complementamos. Respetamos nuestros espacios dentro de la casa, creo que eso es clave”.

Cuando le preguntaron cómo se había conocido con el Licha, Mica contestó pero no quiso contar mucho: “Nos empezamos a escribir por acá, ya voy a dar más detalles”.