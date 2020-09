El detrás de escena del turbulento acercamiento de Brad Pitt a la Cienciología

Compartir

Antes de ser una mega estrella, Brad Pitt incursionó en la Cienciología. El actor conoció la religión a principios de la década de 1990 por su entonces novia, la actriz Juliette Lewis, y estuvo inmerso en ese culto durante tres años antes de finalmente romper con Lewis y la iglesia por no estar de acuerdo con los “procesos de iniciación” de la organización.

Lewis lo convenció de participar para que se desintoxicara de las drogas. Un peligroso procedimiento que estuvo a punto de costarle la vida al actor.

El ex supervisor de la iglesia de Pitt, Michael Mallen, recordó a The Sun cómo insultó al actor y abusó verbalmente de él hasta que salió furioso del aula. Un accionar que tenía intención de llevar al límite a sus miembros. “Brad estaba haciendo las rutinas de entrenamiento terapéuticas”, dijo Mallen, quien pasó 40 años como cienciólogo antes de irse finalmente en 2014 y escribir un libro, “Lavado de cerebro”, sobre su tiempo en la iglesia.

“Su entonces novia Juliette Lewis estaba allí. Supongo que nadie lo había acosado antes. Iba muy duro con él, pero ese es el punto, llevar a la persona donde ya no reacciona y pueda estar cómodamente allí”. Afortunadamente para Mallen, Lewis pudo engatusar a Pitt en ese momento. “Nadie quiere que una celebridad se vaya. Si no hubiera regresado, habría tenido un gran problema “, recordó Mallen.

Por otro lado, una fuente de la Cienciología en declaraciones a The Sun afirmó que durante el tiempo que Pitt estuvo allí, se sometió a una “revisión de purificación” en el Portland Celebrity Center, pasando horas en una sauna caliente donde se le asignó a una adolescente que lo supervidaba.

El ex seguidor, que deseó permanecer en el anonimato, recordó que Pitt visitó el Centro de Celebridades de la Cienciología en Portland en lugar de Los Ángeles para evitar ser encontrado por la prensa.

Allí, se le asignó un “gemelo”, que era responsable de que Pitt completara sus cursos. Según el ex miembro de la inglesia, era una adolescente de unos 15 años e hija de dos cienciólogos leales.

“En la Iglesia de la Cienciología, las personas a menudo se emparejan y se hacen responsables de que los demás completen los cursos, por lo que ella se sentó en la sauna con Pitt todos los días durante el mes, más o menos, que fue necesario para superarlo. Definitivamente estaba en la sauna con él, pero no había nada malo en ello.Sus padres estaban muy involucrados y eran importantes en la cienciología de Portland”, afirmó el informante al citado medio.

El ganador del Oscar completó cursos y programas en Los Ángeles y Portland entre 1991 y 1993, mientras salía con Lewis, de 47 años, que permanece en la Iglesia hasta el día de hoy.

Las sesiones en el sauna era parte del proceso de purificación “desarrollado por el fundador de Scientology, L Ron Hubbard, que consiste en altas dosis de vitaminas, largas saunas y ejercicio”, según el documento. De acuerdo con los registros de la entidad, Pitt completó algunas terapias en julio de 1991 y un “curso especial en evaluación humana” en mayo de 1993.

Sam Domingo, ex nuera del tenor Plácido Domingo y ex integrante de la Cienciología, confirmó tiempo atrás a Radar Online que el actor se sometió a un controvertido método dirigido a quienes abusan de las drogas que es conocido como una “purificación” o también la “caja de sudor”.

“Brad fue reclutado en los 90, durante la época en que él y Lewis hicieron una película juntos. Fue cuando él fue puesto en la purificación”, detalló la ex nuera de Plácido Domingo, quien fue miembro de la Cienciología durante 22 años, hasta 2004. Dicho ritual consistía en “un programa donde te suministraban vitaminas y tú te sentabas en una sauna, sudando durante cinco horas al día”, detalló la ex nuera de Plácido Domingo.

En un libro de 2013, Jenna Miscavige Hill (sobrina de David Miscavige, líder de la Cienciología) aseguró que la organización está obsesionada con reclutar famosos, pero para Sam, el método de desintoxicación habría sido el real motivo por el que Brad Pitt no se integró a la iglesia. “¡Él se fue! No fueron capaces de mantenerlo”.

Pitt finalmente salió disparado para siempre en 1993. “Escuché que hizo el recorrido de purificación en Portland”, dijo Mallen. “Parece que decidió que ya había tenido suficiente en ese momento. Intentaron recuperarlo, pero nunca volvió”.

Un representante de Pitt no respondió a la prensa.