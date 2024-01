El Diablito Echeverri jugará el Preolímpico con la selección argentina Sub 23

El agitado presente de Claudio Echeverri sumará un detalle más tras la noticia que se conoció en las últimas horas: dejará la pretemporada de River Plate en Estados Unidos y se unirá al plantel de la selección argentina Sub 23 que comanda Javier Mascherano para disputar el Preolímpico en Venezuela a partir del próximo sábado 20 de enero.

El Diablito fue llamado de emergencia en las últimas horas a raíz de una lesión que sufrió el talentoso atacante de Lanús, Pedro de la Vega. “Parece que hubo un problema con un jugador y llamaron a Claudio. Es normal y hay que entender, son cosas que suceden en el fútbol. Ojalá le vaya bien. Está Pablo (Solari) allá y le va a hacer compañía”, confirmó la noticia Enzo Francescoli desde Bradenton (Estados Unidos) en una entrevista con ESPN. “Él es un chico muy tranquilo, lo veo normal, desde que se fue al Mundial. Obviamente debe tener sus cosas internas, viviendo este momento. Se lo merece y él está con los pies sobre la tierra, más allá de lo que le pasa con 18 años que es mucho. La va llevando muy bien”, agregó el manager del club millonario. Hay que recordar que Mascherano tiene en su plantel a otro futbolista importante para River Plate como es Pablo Solari.

A la espera de la difusión de la lista oficial, el futbolista que acaba de cumplir 18 años que viene de ser capitán del representativo albiceleste que culminó en la cuarta posición del Mundial Sub 17 en Indonesia tendrá una chance en una selección que buscará el pasaje a los Juegos Olímpicos de París que se llevarán a cabo a partir del 24 de julio. Según le confirmaron a Infobae, la decisión se incorporarlo a la Sub 23 estuvo consensuada previamente con el club y el cuerpo técnico que comanda Martín Demichelis.

Hay que recordar que esta noticia se da en medio de su transferencia al Manchester City de Inglaterra, que está cerrada y sólo resta que sea oficializada por los clubes involucrados. “La venta es muy buena. Es un chico que tiene una grandes condiciones. En cuanto a la parte económica es muy buena, los jugadores tienen una cláusula (no podes ponerle una de 100 millones porque no se le puede pagar tanto como en Europa) son jugadores que los vemos desde quinta o sexta y piden pista. Necesitamos descomprimir el plantel y a lo largo del año hemos salido al mercado agresivamente. Por lo general los jugadores necesitan un período de adaptación y armamos esto que está más consistente con los chicos que vienen creciendo como Echeverri, Subiabre, Ruberto, y esta es la idea, que el club pueda concretar el trabajo de todos estos años en inferiores”, aclaró Enzo sobre este tema.

En relación a la partida rumbo a la Premier League, que se concretará recién en 2025, Francescoli profundizó: “En el fútbol ha pasado eso y nadie debe sorprenderse porque es difícil sostener proyectos a largo plazo. River ha sido una excpeción porque mantuvo una línea desde hace 10 años. Hay mercados que tienen más poder económico que el nuestro. Creo que River sigue teniendo esa condición de plantearse como el caso de Claudio de tenerlo un año más y se han hecho bien las cosas de parte del chico, el representante y el City que podría habérselo llevado en seis meses. El mercado te obliga”.

En este contexto, Echeverri es uno de los juveniles que Demichelis llevó a la pretemporada junto con Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Tobías Leiva, Daniel Zabala y Franco Mastantuono. Ahora se unirá a una plantilla nacional que cuenta con apellidos de la talla de Federico Redondo (Argentinos Juniors) y Valentín Barco, Nicolás Valentini y Cristian Medina (Boca Juniors), entre otros.

Esto significa que se perderá las primeras fechas de la Copa de la Liga, dependiendo de la actuación albiceleste en Venezuela. Argentina debutará el domingo 21 de enero ante Paraguay, luego enfrentará a Perú (24/1), continuará su camino ante Chile (30/1) y cerrará la fase de grupos vs. Uruguay (2/2). Si queda entre los dos primeros de la zona, avanzará al cuadrangular final que definirá a los dos seleccionados de esta región que irán a los JJ.OO.

Durante ese tramo se perderá al menos los dos juegos iniciales del Millonario en la Copa de la Liga (ante Argentinos Juniors y Barracas Central), aunque si continúa en carrera también se ausentará frente a Vélez y Deportivo Riestra, juegos correspondientes a la tercera y cuarta fecha del certamen doméstico.