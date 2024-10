El Diario de la Princesa 3: todo lo que se sabe sobre la nueva película

Después de más de 20 años de la primera película y casi dos décadas de la segunda entrega, El Diario de la Princesa vuelve a cobrar vida con una tercera entrega que ha generado gran expectativa. Disney confirmó que Anne Hathaway regresará a su icónico papel como Mia Thermopolis, una noticia que ha emocionado a los seguidores de la franquicia que esperan con ansias ver cómo ha evolucionado el personaje. Hathaway, quien interpretó a Mia, la princesa poco convencional de Genovia, compartió su alegría por el proyecto con un mensaje en Instagram: “De regreso a Genovia”, acompañado de un video que hace eco a las primeras dos películas.

La dirección a

cargo de Adele Lim

Esta nueva entrega estará dirigida por Adele Lim, reconocida por su trabajo como guionista en “Raya and the Last Dragon” y “Crazy Rich Asians”, y quien hará su debut como directora en la franquicia. Lim manifestó a Deadline su entusiasmo por el proyecto, diciendo: “Como fan incondicional de la película original El Diario de la Princesa, estoy más que emocionada de ser parte de dar vida a la tercera versión de esta querida franquicia”. Lim también hizo énfasis en los temas fundamentales de la historia: empoderamiento femenino, alegría y mentoría, valores que, según ella, serán celebrados con audiencias de todo el mundo.

Un poco de historia: de la

adolescente Mia a la realeza

de Genovia

La franquicia de El Diario de la Princesa comenzó en 2001 con la primera película dirigida por Garry Marshall, quien también estuvo al frente de la secuela en 2004. Basadas en las novelas juveniles de Meg Cabot, las películas narran la vida de Mia Thermopolis, una adolescente de San Francisco que descubre que es la heredera al trono de la nación europea ficticia de Genovia.

La historia se centra en el aprendizaje de Mia para convertirse en una princesa bajo la guía de su abuela, la reina Clarisse Renaldi, interpretada por Julie Andrews. Tras la muerte de Marshall en 2016, esta nueva entrega supone una oportunidad para continuar el legado que dejó el director y rendir homenaje a la esencia de la franquicia.

Uno de los grandes misterios en torno a la tercera película es si Julie Andrews retomará su papel como la reina Clarisse Renaldi. Si bien Andrews expresó su interés en regresar, también ha mencionado que el tiempo podría ser un obstáculo. En una entrevista con Hollywood Reporter en mayo de 2022, Andrews afirmó: “Sería demasiado tarde para hacerlo ahora”, y agregó que aunque hubo conversaciones sobre una secuela “hace muchos, muchos años”, finalmente no se concretó nada. A principios de este año, reiteró que hay “diálogo” sobre su posible participación, pero nada confirmado hasta el momento.