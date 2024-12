«El dinero no era mío», la reacción del senador Edgardo Kueider tras su detención con 200 mil dólares en Paraguay

Edgardo Kueider, el senador detenido en Paraguay con 200 mil dólares, aseguró que es «totalmente inocente» y dijo que el dinero no es suyo. Fue su primera declaración pública tras la detención ocurrida más temprano este miércoles.

«Vengo a hablar con el fiscal de turno, para manifestarle mi total inocencia», expresó Kueider ante las cámaras que lo encontraron ingresando a la fiscalía. Ante la pregunta sobre la procedencia del dinero con el que lo sorprendieron, respondió: «No tengo que justificarlo, porque no era mío. Pero lo voy a aclarar».

Los cronistas quisieron saber de quién era el dinero. Kueider eludió contestar. «Ahora voy a dar mi versión al fiscal y que siga el proceso como corresponde», expresó.

Cuando ya cruzaba la puerta, a la distancia le consultaron si «iba a hacer algún negocio». «Yo no», dijo Kueider, agitando el índice de la mano derecha, en señal negativa.

El senador ingresó a la Cámara alta por el kirchnerismo, pero en 2023 terminó de alejarse de Unión por la Patria. Desde el bloque Unidad Federal, que comparte con Alejandra Vigo y Camau Espínola, ahora es aliado de Javier Milei, cuya Ley Bases acompañó con su voto.

Lo detuvieron este miércoles a la madrugada, en un control de rutina en Paraguay tras cruzar el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. Llevaba 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar.

«Se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo, se abrió el vehículo y se encontró unos paquetes. Se le preguntó a la persona, que informó que eran dólares», detalló el director de Ingresos Tributarios paraguayo, Oscar Orué.

Como el dinero no había sido declarado, se dio aviso al fiscalía especializada en contrabando para que iniciara las acciones correspondientes.

«En el momento del procedimiento, el señor no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo», agregó el funcionario paraguayo, en una entrevista con la radio local 1° de Marzo.

Su detención despertó una fuerte reacción en la política y hasta se metió en la sesión de Diputados en la que resultó reelecto Martín Menem como presidente de la Cámara baja. Allí Germán Martínez hizo un encendido discurso crítico y lo vinculó con Santiago Caputo y Javier Milei.

En la misma línea se despachó Cristina Kirchner, que señaló a Victoria Villarruel por su cercanía con Kueider y se despegó del escándalo. La actual vicepresidenta respondió por la tarde. «Sra. Jefa de la Banda, para intentar ensuciar hay que estar mínimamente limpia y usted está más sucia que una cloaca», le contestó.

«El senador Kueider entró en su boleta, con su cara al lado y sigue siendo un afiliado del partido que usted preside». El bloque de senadores kirchneristas pidió la expulsión de Kueider.