El diputado Enrique Ramírez pidió pasar a otra fase de la cuarentena en Formosa

El diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez, en el piso de Exprés en Radio habló de cómo ve la realidad política actual y la figura del presidente Alberto Fernández, donde explicó que muchas cuestiones que vienen sucediendo últimamente y que son “gravísimas” se ven “tapadas” por la pandemia de coronavirus; también se refirió a la cuarentena y aseveró que en Formosa es necesaria una “flexibilización” ya que no hay circulación viral.

“Uno ve con preocupación muchas actitudes del presidente de la Nación, creo yo que esas conductas fueron las que llevaron a diferentes marchas que se desarrollaron días atrás, tanto en la provincia como así también en distintos puntos del territorio nacional”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que la liberación de presos, expropiación de Vicentin, el silencio de Fernández ante expresiones violentas contra el ex presidente Macri, la salida de presos, etc, “debilitan la figura del Presidente de la Nación. Me preocupa que desde el kirchnerismo incentivan a hacer algo delictivo y el Presidente no dice absolutamente nada”.

Consultado de por qué no está instalado el debate en la sociedad indicó: “yo creo que hoy estamos más preocupado por la pandemia de coronavirus, lo cual tapa lo que está pasando y lo que será la pos- pandemia”.

Cuarentena

A continuación, el mismo se mostró preocupado porque las consecuencias económicas y sociales serán gravísimas, teniendo en cuenta las medidas que se tomaron. “En el país y en Formosa particularmente se tomaron medidas no sé con qué ideas; en un primer momento entiendo que todos nos asustemos y entremos en una cuarentena de 15 días, no tuvimos casos entonces vayamos unos 15 días y seguimos sin casos, pero en nuestra provincia viene parada la actividad económica con todo lo que eso implica desde hace más de 120 días, nosotros llegamos a los 90 días y ya estábamos en cuarentena, eso causó un grave daño”, dijo.

“Es ilógico lo que sucede en Formosa porque no tenemos circulación viral, es hora de que empecemos a flexibilizar la cuarentena y pasar a otra fase para que la vida de los formoseños se comience a ‘normalizar'”, aseveró.

Asimismo, pidió “dar la oportunidad de trabajar a los pequeños comerciantes” porque “la pos- pandemia será gravísima con inmensas consecuencias económicas”.

“Que uno pida que permitan abrir los locales y que se vuelva a comercializar como sucedía antes de la pandemia requiere también de la responsabilidad del que va a comprar; yo lo tomo al formoseño como una persona que cumple las reglas, y si no lo hace seguro habrá alguien que le dirá que lo haga porque entre todos debemos generar el cumplimiento”, añadió el mismo.

Y continuó: “también es cierto que la extensión de la cuarentena hace aún más difícil el cumplimiento, y el caso de no tener circulación viral acompaña la falta de compromiso de alguno de los ciudadanos”.

“Tenemos que ir despacito volviendo a la normalidad, nosotros tenemos que tender hacia esa realidad y empezar a saber convivir con el distanciamiento social, barbijos, etc”, cerró Ramírez.