El diputado Enrique Ramírez presentó Proyecto de Declaración sobre la importancia de donar plasma

El diputado provincial Enrique Ramírez, presentó en la Legislatura provincial un Proyecto de Declaración sobre la importancia de donar voluntariamente plasma sanguíneo proveniente de pacientes ya recuperados de coronavirus y “así permitir la recuperación de enfermos de COVID -19”.

En ese marco expuso que “ante la pandemia provocada por COVID -19, los científicos y virólogos investigan de manera incansable vacunas y tratamientos para poder detener tanto la ola de contagios como el fallecimiento de personas”.

“Hace unas semanas, se empezó a utilizar el plasma de los pacientes recuperados para quienes padecían la enfermedad. El plasma es la parte líquida de la sangre. Contiene un 7% de proteínas que constituyen la materia prima irremplazable para elaborar medicamentos hemoderivados”, destacó.

“El plasma no se fabrica ni se compra. La única manera de obtenerlo es a través de la donación solidaria de plasma y/o sangre. Porque con ellos se previenen y tratan enfermedades como la hemofilia, las inmunodeficiencias primarias, tétanos, y enfermedades de origen neurológico. También se utilizan en quemaduras graves y trasplantes. Para la mayoría de estas enfermedades no existe otra alternativa terapéutica a donación de plasma es un proceso simple y seguro para el donante, similar al de donación de sangre”, valoró.

Explicó además que “la diferencia radica en que al donante se le restituyen los glóbulos rojos y blancos, así como las plaquetas por la misma vía en que se extrajo la sangre. La gran ventaja de la donación de plasma es que permite obtener hasta 4 veces más plasma que una donación de sangre común y, al serles restituidas las células sanguíneas, los donantes pueden desarrollar sus actividades con normalidad. Y si quisieran, podrían donar una vez al mes”.

“La donación de plasma es un sistema que se viene tomando en muchos lugares del mundo, más allá de que aún no se sabe cuán efectivo es para lograr la cura (aún en estudio). Sin embargo, se está ensayando el tratamiento en distintas provincias del país. Estamos en tiempo de cuidarnos entre todos, de prevalecer la salud y la vida”.

Manifestó en ese marco que “por todo lo expuesto veríamos con agrado instar al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos que correspondan se realice una campaña de concientización sobre la importancia de la donación de plasma de los pacientes dados de alta de covid-19”.