El diputado Fernando Carbajal recorre el interior provincial

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, cuestionó con dureza la política productiva del gobierno de Gildo Insfrán, al sostener que el «modelo formoseño se encargó de destruir todo tipo de producción en la provincia», al tiempo que ratificó su intención de llegar al gobierno «para que el campo vuelva a ser el motor de la provincia».

En una nueva recorrida por localidades del interior, el legislador radical llegó hasta la zona de Villa Dos Trece, donde verificó lotes «el estado de abandono y desidia, en predios donde antes había producción de algodón y horticultura».

«Sigo recorriendo el interior provincial y postales como estas hay cientos, el ‘modelo formoseño’ fue el que se encargó de destruir todo tipo de producción del campo en la provincia. No podemos continuar con este abandono, el campo volverá a ser el motor de la provincia», vaticinó en un video que publicó en sus redes sociales.

«Hace no mucho tiempo esta era una zona con mucha prosperidad, con riquezas y productores trabajando. Pero hoy lo que vemos lamentablemente es esto, nuestras chacras abandonadas, estos campos que solían estar limpios y con sembradíos donde había gran cantidad de producción hoy está ganado por el monte. Este es el modelo formoseño que ha llevado a los hombres y mujeres y a los jóvenes de las zonas productivas para ponerlos a los costados de los pueblos donde están sin posibilidades de trabajo», lamentó el diputado nacional de la UCR.

Durante el fin de semana, el ex juez federal estuvo además en El Colorado se reunió con la Cámara de Comercio de la ciudad donde le explicaron la difícil situación que se encuentran atravesando por la situación económica que vive la provincia y el país, y también estuvo en Pirané realizando un conversatorio para la conformación de Casa de Ideas en la localidad.

