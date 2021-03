El Diputado Malgarini pidió una “compensación extraordinaria y aumento del 50% para reparar el poder adquisitivo del salario de los empleados públicos”

Compartir

Linkedin Print

“El salario de los trabajadores tiene un gran retraso en relación con la inflación y la coparticipación de los años pasados y esto necesita una urgente compensación y actualización económica que debería traducirse en un aumento salarial que le devuelva a los asalariados esa pérdida que puede comprobarse fácilmente cuando cualquier familia debe preparar la comida diariamente en sus casas”, señaló Malgarini.

“El salario de los empleados públicos Formoseños perdió en los últimos cinco años un 55% con relación a la inflación y un 32% con relación a la coparticipación nacional (principal fuente de ingreso de la Provincia), sumado a esto una inflación proyectada para este año de casi el 60 %, sería un acto de estricta justicia que antes de anunciar el aumento de este año, el gobernador anuncie una compensación extraordinaria y por única vez de $ 20000, más un aumento del 50%, para reparar, medianamente, el poder adquisitivo de los salarios”.

“No podemos hablar, orgullosamente de superávit fiscal, cuando este se logra ajustando a través del salario de los empleados públicos y la falta de prestaciones básicas del estado en materia de educación, salud, seguridad y justicia. La crisis económica es sumamente grave, la actividad económica, sobre todo en el interior provincial, donde el empleado privado casi no existe, es poco más o menos nula, por lo que haría que un aumento de estas características reactivaría la misma”, agregó.

Además dijo que “una gran parte de los funcionarios del Gobierno Provincial no ve o no entiende esta realidad porque no salen de sus despachos para hablar con la gente y comprender de esa manera cómo es el mundo real alejado de los privilegios del poder. LOS NIVELES DE POBREZA E INDIGENCIA SON ALARMANTES y la calidad de vida de nuestros comprovincianos es PÉSIMA. Es la hora de tomar medidas en forma URGENTE y repartir de forma justa entre los formoseños la importante coparticipación que recibe la Provincia desde Nación”, finalizó el Dip. Adrián Malgarini.

Compartir

Linkedin Print