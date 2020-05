El diputado Ramírez cuestionó la prolongación de la cuarentena en Formosa: “Nos llevó a una situación económica muy compleja”

Compartir

El diputado provincial Enrique Ramírez visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de diferentes temas, entre ellos el tiempo que lleva Formosa en cuarentena, las decisiones que tomó el gobernador Gildo Insfrán respecto a esto y la visita del presidente Alberto Fernández que se dio días atrás.

Comenzó hablando de lo que significa ser oposición en la actualidad. “Eso es algo que nos ocupa, nosotros creemos que tenemos que lograr conseguir enamorar a la gente, que nos vean como una opción de gobierno y no como una oposición o sino siempre vamos a perder. Creo que lo hemos logrado en una oportunidad con nuestro espacio político comandado por Ricardo Buryaile, es uno de los más preparados para ser un líder dentro de un espacio, pero es cuestión de seguir trabajando, que la gente nos vea como opción pero no como oposición”.

Asimismo habló de la cuarentena y si está de acuerdo con todo lo que se ha hecho en la provincia en cuanto a las decisiones inmediatas que tomó el gobernador Insfrán. “Ya hemos pasado largamente la cuarentena, ya van más de 70 días, me parece que la geografía de nuestro país presenta realidades distintas, está como ejemplo Chaco que está muy cerca y tiene muchos casos, cada territorio presentó una realidad distinta entonces creo que se tendrían que haber tomado medidas acordes a las realidades provinciales. Nadie está preparado para una pandemia, son cuestiones particulares, me parece bien tomar la medida de aislamiento, proteger a la provincia pero cuando pasa el tiempo y no hay contagios, si hay control de fronteras, si ya pasaron 14 días y luego otros 14 y otros 14 más significa que ya hay 3 ciclos de contagios sin casos, podían haber tomado decisiones con respecto a la economía más que nada, podíamos hacer estado mejor considerando que no hay virus circulando, que no cualquiera entra a la provincia y quien lo hace debe hacer cuarentena, deberían haberle dado la posibilidad a comerciantes, pymes, estudios jurídicos para que empiecen a tener actividad económica”.

En ese marco el diputado aseguró que “la exageración llevó a esto, nadie va a discrepar en la salud de los argentinos y los formoseños, la exacerbación del cuidado y la salud me parecen bien pero nos trajo a este lugar de una situación económica muy compleja de todos, podíamos haber empezado a levantar la cuarentena un tiempo antes”.

Seguidamente valoró las medidas tomadas por el mandatario provincial, “con respecto a la salud me parecen perfectas, felicitamos y acompañamos, incluso antes que se dicte la cuarentena fuimos al quinto piso, tuvimos una reunión, dialogamos, nos pusimos en entera disposición a esto, al comienzo tuvimos mucha suerte porque quizás hoy podríamos tener la misma situación que Chaco, la decisión del gobierno provincial fue excelente al bloquear la provincia, un montón de cuestiones sanitarias pero no me parece bien que hayan formoseños varados al costado de la ruta, deberían haberse tomado otras medidas porque vulneran sus derechos”.

En otro tramo de la nota habló sobre la visita del presidente Alberto Fernández a Formosa que anunció inversión millonaria y donde Insfrán aseguró que se olvidaron de la provincia durante 4 años. “En obras para Formosa acompañamos y estamos muy contentos de que sea así, ya sea obras de cloacas, obras de hábitat que ya las hizo el ex presidente Macri, rutas que son provinciales y justamente una sale en Laguna Blanca, una ruta que se ha roto varias veces, las hizo el anterior gobierno nacional y quedó en perfecto estado. Celebramos que vengan obras a la provincia de Formosa, pero que el gobernador siga mintiendo que no hubo participación en los últimos 4 años ya nos ha ocupado en su momento y hoy lo sigue haciendo, es una política confrontativa que eligió el gobernador marcando la diferencia desde otra vereda que me parece innecesario porque no es verdad”.

“Desde la vuelta de la democracia a esta parte, el ex presidente Mauricio Macri fue el más federal de la historia del país, hizo muchas cosas y no hace falta que digan si hizo o no porque está a la vista, devolvió 15% de coparticipación que es muchísimo más dinero que cualquier obra que quieran realizar. Que el gobernador Insfrán haya elegido confrontar políticamente es una elección, es política, que hable o no con los periodistas es una elección, es la política de él, pero de ahí a decir que el gobierno de Macri no le dio cosas a Formosa, miente”, aseveró el funcionario provincial.