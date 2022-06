El diputado Ramírez pide que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Salud Mental

Compartir

El diputado provincial del PRO Enrique Ramírez, presentó un proyecto ante la Legislatura de Formosa, para que la provincia adhiera a la Ley nacional de salud mental Nº 26.657.

Es importante resaltar que dicha Ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el Territorio Nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional.

Asimismo, se deja en claro que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.

Por otro lado, la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.

Para el legislador formoseño, resulta necesario que Formosa adhiera a la Ley de salud mental ya que «después de la pandemia hubo muchas personas que terminaron con trastornos mentales, psiquiátricos, también relacionados con las adicciones; vemos que acá hay un vacío legal porque en el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de obligar a alguien que no quiera internase a hacerlo».

Sostuvo entonces Ramírez que la Ley Nacional debe ser reglamentada en las provincias, y que «lo único que queremos es que no sucedan tragedias que pueden ser evitables».

«En el proyecto se pide la creación de un organismo multidisciplinario donde haya una persona del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, personas de asociación civil e intermedias que tratan la salud mental, para acoger a las personas que no está en condiciones de decidir», informó.

Expuso el legislador que en caso de aprobarse el Estado estaría facultado para poder tomar una decisión sobre dichas personas.

La iniciativa que fue presentada a principio de este mes cuenta con la firma de los radicales Juan Carlos Amarilla, Noelia Luna, Osvaldo Zárate y Carla Saizer; también apoyan desde el Bloque Floro Bogado Gabriela Neme y Adrián Bogado.

