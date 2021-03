El diputado Samaniego valoró “la perspectiva de futuro esperanzador” en el mensaje del Gobernador

Compartir

El diputado Agustín Samaniego, presidente del Bloque Justicialista en la Legislatura, valoró el discurso pronunciado por el gobernador Gildo Insfrán, este lunes en la apertura de las sesiones ordinarias del cuerpo legislativo para el presente año.

Refirió que “por supuesto, la pandemia ha sido central en el mensaje, ya que quedó demostrado no solamente en cuanto a los resultados sanitarios y el esfuerzo colectivo que hemos hecho los formoseños para enfrentarlo; sino también que se ha reafirmado el Modelo Formoseño con acciones y realizaciones, al seguirse inaugurando escuelas, centros de salud, fibra óptica, redes o caminos viales”, entre otras obras.

En esa línea, enfatizó que otra parte central del discurso del primer mandatario fue cuando, “con una perspectiva de futuro esperanzador, convoca a todos los formoseños, aún a los que no estén de acuerdo con nuestra ideología”, porque “para crecer, es necesario que trabajemos todos juntos”.

Sin embargo, aclaró el legislador que “no es un optimismo ciego sino basado en primer lugar en la garra, en la nobleza y la dignidad que tiene el pueblo formoseño para salir de este tipo de crisis”.

Sobre la crisis sanitaria por efectos del COVID-19 que afecta al mundo y donde Formosa no está exenta, el legislador demostró con hechos “todo lo que ha crecido la provincia en todos estos años”.

Para ello, ejemplificó el caso de las muestras de hisopados, las cuales en principio fueron enviadas al Instituto Malbrán teniendo que esperar una semana o diez días para conocer los resultados.

“Hoy –acentuó- tenemos más de 19 laboratorios distribuidos en diferentes puntos de la provincia donde se llevan adelante el procesamiento de los test”, esclareciendo que “eso habla de lo preparado que estamos y lo fortalecido de nuestro sistema sanitario”.

Finalmente, reafirmó que el Modelo Formoseño “hoy es acompañado por un Gobierno nacional que también tiene una mirada inclusiva” coincidente con las políticas provinciales.

