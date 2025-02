El director de Alpine reveló cómo le fue a Colapinto en el test de Barcelona de F1

La escudería Alpine de Fórmula 1 destacó la importancia de contar con Franco Colapinto como piloto de reserva para la temporada 2025, subrayando su experiencia previa en competencias de alto nivel como un factor determinante para el equipo. Según informó el propio director del equipo, Oliver Oakes, el piloto argentino no solo contribuirá en la pista, sino que también desempeñará un papel crucial en el desarrollo técnico desde el cuartel general, en un año que promete ser especialmente exigente con un calendario de 24 carreras.

Colapinto ya ha comenzado a integrarse al equipo tras realizar su primer test TPC (Test of Previus Cars) con el monoplaza A523 de 2023 en el circuito de Barcelona a principios de febrero. Durante esta prueba, compartió pista con Jack Doohan, piloto titular de Alpine para esta temporada. Este ensayo fue parte del programa de trabajo diseñado para el argentino, que incluye tanto actividades en pista como tareas técnicas en el simulador y otras áreas clave del equipo.

“Ya conocíamos a Franco de sus carreras con Williams”, explicó Oakes en un video oficial difundido por Alpine. “Lo conocía de las categorías junior, ya que fui director de Hitech. Es genial tenerlo en el equipo”. Según el directivo, la prueba en Barcelona fue una oportunidad ideal para que Colapinto se familiarizara con los ingenieros y el entorno de trabajo en Alpine, destacando que el piloto realizó un “muy buen trabajo en Barcelona” durante la sesión.

En sintonía con ello, Colapinto contó en un video difundido por Renault Argentina, que ese ensayo “fue muy bueno. El día fue muy bueno. Me da muchas ganas llegar a un equipo que tiene muy claros sus objetivos y a dónde quiere llegar. Luca de Meo (CEO Global del Grupo Renault) y Flavio (Briatore) quieren llevar a Alpine a donde se merece”.

En referencia al tema, luego de la prueba del bonaerense de 21 años y de Doohan, trascendió que el pilarense le sacó 0,3 segundos por vuelta al australiano, quien giró el día anterior, pero con un A522, el coche de 2022.

“Flavio es el que creó a Schumi y a Fernando (Alonso). Que me haya visto y me haya dicho ‘te quiero en el equipo’, es un orgullo”, dijo Franco sobre Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, en lo fáctico, una de las personas más fuertes del equipo y responsable de acordar con Williams la cesión por cinco años del argentino.

La temporada 2025, al igual que la de 2024, contará con un total de 24 Grandes Premios, lo que representa un desafío logístico y técnico significativo para todas las escuderías. En este contexto, Oakes enfatizó que el papel de Colapinto será fundamental para ayudar al equipo a alcanzar su objetivo de posicionarse entre los cinco primeros en el campeonato de constructores. Según detalló, el piloto argentino estará involucrado en un programa de trabajo intenso que incluye sesiones en el simulador, pruebas con coches de años anteriores (TPC) y otras actividades técnicas.

“Con 24 carreras sabemos que será una temporada intensa. Hay mucho trabajo en la base con el simulador y días con los TPC, así que será una temporada ocupada por delante”, afirmó Oakes. Además, destacó que es poco común contar con un piloto de reserva que ya haya competido en grandes premios, lo que representa una ventaja marcada para Alpine en términos de experiencia y preparación, sin contar la posibilidad de que se quede con la butaca titular de Doohan, cuyo contrato solo le garantizaría las primeras cinco competencias.