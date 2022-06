El Director de la IUF expresó su «alegría» por la creación de la Universidad Provincial

Compartir

El proyecto de ley para la creación de la Universidad Provincial de Formosa en Laguna Blanca, anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, será tratado y aprobado este jueves en la Legislatura Provincial. «Para nosotros es una gran alegría, es un sueño que estábamos esperando hace años», manifestó Miguel Alonzo Torrez, Director del Instituto Universitario de Formosa (IUF) al Grupo de Medios TVO.

Actualmente el Instituto Universitario de Formosa dicta carreras de grado universitario en dicha localidad en donde funcionará la nueva casa de estudios. «Nosotros somos conveniados a través de la Universidad Nacional de Formosa a través de la Facultad de la Producción y Medioambiente», explicó Torres.

“Una vez que se cree la Universidad Provincial de Laguna Blanca y asuman las autoridades seguro que seguirá el proceso, no manejo bien los detalles pero tendría que ser parecido a lo que se está haciendo», agregó el Director del IUF

La diferencia entre un instituto universitario y una universidad, es que un instituto es una unidad académica unidisciplinar, es decir, que dicta carreras relacionadas a una sola rama científica mientras que una universidad es multidisciplinar, o sea, dicta varias ramas científicas que se nuclean en facultades. Por ello, Torres indicó que «seguramente habrá más de una facultad y se irán integrando en la medida que la demanda de la sociedad lo solicite, funciona así históricamente”.

El IUF posee una matrícula de 412 estudiantes en sus tres carreras y este año se incorporó una cohorte más que importante lo que elevó dicha matrícula, unos 138 estudiantes iniciaron el primer año post pandemia. «Tal vez muchos no pudieron emigrar a otras provincias y la situación económica también hace a la ventaja de que se queden a estudiar acá, para qué van a ir a Corrientes teniendo la carrera acá», plantearon desde su Dirección.

El funcionamiento que posee esta institución universitaria permite trazar una estimación del impacto que tendrá la creación de una universidad en esta región de la provincia caracterizada por la producción agropecuaria. «Nuestros estudiantes son hijos de agricultores», indicó Torres, por lo que la evaluación que realizan es positiva.

«Todos nuestros egresados están trabajando hoy en día, tanto en la parte privada como pública; ahora dos se fueron a trabajar a Paraguay por ejemplo. La Ingeniería en Producción Agropecuaria es la única que se está dictando en el país, tiene reconocimiento nacional, sino no se podrían dictar sin estar acreditadas. Para nosotros es una gran alegría, un sueño que estábamos esperando hace varios años y el jueves se concreta”, finalizó en ese sentido.

