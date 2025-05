El director del INTA trató de mentiroso a Federico Sturzenegger

Mientras el Gobierno sigue agitando la motosierra como emblema de su gestión y avisa que avanzará con el resideño y los recortes en muchos organismos, el director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cruzó a Federico Sturzenegger, lo acusó de mentiroso y dijo que el Ejecutivo lleva adelante un «cientificidio».

Ariel Pereda, director nacional del INTA, lanzó este viernes duras críticas al ministro de Desregulación. «Para ser franco, sincero y directo, lo que ha comentado el ministro de Desregulación son mentiras. El INTA hace un año y medio viene reduciendo su personal, hoy tenemos mil personas menos y respecto de los vehículos es una herramienta de trabajo», sostuvo en una entrevista con Radio con Vos.

En ese sentido, el funcionario, que llegó al cargo de director nacional por concurso, agregó contra la gestión libertaria: «Uno trata de llevar ideas para que este ajuste no incida fuertemente».

Pereda denunció, además, que el Gobierno busca cambiar la conformación del directorio para sumar representantes del Ejecutivo y que también tiene como objetivo rematar tierras del INTA, que cuenta con 100 mil hectáreas productivas en el país.

Sturzenegger junto a Milei en el cierre de campaña porteño. Foto: Juano Tesone.Sturzenegger junto a Milei en el cierre de campaña porteño. Foto: Juano Tesone.

Además de criticar «el achique y la motosierra» del Gobierno, Pereda sostuvo que el INTA está dirigido por el sector agropecuario. «Los directorios están conformados en su mayoría por el sector productivo y eso hace que el INTA no haya perdido el foco en 70 años y de hecho no ha tenido crecimientos en personal exorbitantes, ni mucho menos». señaló.

Las dificultades y los reclamos del INTA vienen desde hace tiempo pero Sturzenegger encendió aún más la polémica al afirmar que ese instituto gasta en su presupuesto el equivalente a «la mitad de las retenciones del maíz». «Tiene 6000 personas, 3000 vehículos, necesita un rediseño integral», lanzó el ministro de Desregulación.

Pereda fue más allá en los cuestionamientos. «Es muy frustrante. Ayer escuchaba a la gente del Garrahan, del Conicet, yo además de ser investigador del INTAS soy investigador del Conicet, lo vivo. Ves los sueldos, ves el cientificidio que estamos teniendo hoy en la Argentina, los sueldos paupérrimos que se pagan», lanzó.

Además de las críticas del director del INTA, un ingeniero agrónomo de ese organismo publicó una dura carta abierta contra el ministro de Desregulació y lo acusó de despreciar al empleado público.

«En principio, dudé en responder a sus declaraciones, tan desafortunadas, por cierto. Esperaba que algunas de las entidades de la Mesa de Enlace se expresaran públicamente ante sus dichos sobre el INTA. Como eso no ha ocurrido, y usted continúa insistiendo, me atrevo a contestarle con el objetivo de educar al funcionario», comienza la carta que escribió Héctor Ferrario.

En el texto, enfatizó que «la gobernanza del INTA es público-privada, lo que significa que las entidades del sector productivo definen, junto con el gobierno y la comunidad científica, las líneas tecnológicas a implementar. No como se pretende ahora, subordinando el organismo al poder político de turno».

En su encendida crítica, insiste: «Sé que usted desprecia al empleado público. Por eso, le propongo que corrobore lo dicho con cualquier productor o funcionario provincial o municipal del país. Ni siquiera es necesario citar aquí la valoración que la comunidad científica internacional tiene sobre el INTA, aunque usted debería sentirse orgulloso de este organismo. Pero quizás -y perdóneme la franqueza- sea pedirle peras al olmo».