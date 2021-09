El director deportivo del PSG desmintió las cifras del contrato de Messi

Compartir

Linkedin Print

Paris Saint Germain dio el gran golpe del mercado de pases al quedarse con la ficha de Lionel Messi, quien abandonó Barcelona como una verdadera leyenda. Como si fuese poco, antes había hecho ruido con las contrataciones de futbolistas de la talla del marroquí Achraf Hakimi, el español Sergio Ramos, el neerlandés Gerginio Wijnaldum y el italiano Gianluigi Donnarumma.

El nombre del argentino volvió a quedar en el centro de la escena luego de que L’Equipe, en su portada, filtrara las cifras del acuerdo con el que sedujo al rosarino para trasladarse a la capital francesa. El rotativo sostiene que embolsará 110 millones de euros (aproximadamente 130 millones de dólares) de salario a lo largo de tres años.

Ante el importante revuelo que se generó, fue Leonardo, el director deportivo del PSG, el encargado de desmentir dicha información. “No podemos aceptar que esto salga en la portada de un diario como L’Equipe. Es inaceptable. Está completamente mal. Quería decirlo. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó. No entiendo el momento. Realmente está muy lejos de la verdad, en cuanto a la duración y los números. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que esto no es la verdad. La duración del contrato es de dos años. Es falso, no es así y no nos gustó”, lanzó el brasileño en diálogo con RMC Sport.

El rotativo francés, por su parte, sostuvo que la cifra final del contrato depende de la voluntad y el deseo del propio crack rosario, ya que el último año del vínculo que sellaron el mes pasado es opcional. Pero según informa el citado medio, Messi no cobró ninguna prima por el traspaso pero si permanece en Parque de los Príncipes hasta el cierre de la temporada 2023/24 tendrá recompensa.

Según el diario galo, La Pulga tiene un salario de 30 millones de euros (USD 35 millones) anuales, o 2,5 millones de euros mensuales netos, por cada una de las tres temporadas. Es un salario similar al que cobra el brasileño Neymar, que hasta ahora era el jugador mejor pagado del club. Aunque a dicha retribución neta, Messi puede sumarle una prima de fidelidad de 10 millones de euros (USD 12 millones) en cada una de las dos últimas temporadas.

También a su salario hay que añadirle los premios colectivos que sean atribuidos a la plantilla que dirige Mauricio Pochettino en caso de cumplir con los objetivos planteados, como recuperar el trofeo de la Ligue 1 o lograr la ansiada consagración en la UEFA Champions League.

Messi, que puede debutar en el Parque de los Príncipes este domingo contra el Olympique Lyon, se sitúa como el jugador mejor pago por delante de Neymar y Kylian Mbappé, cuyo contrato finaliza al final de la presente temporada y no ha querido renovarlo porque todo indica que se irá al Real Madrid.

L’Équipe además informó que el salario de Messi, un millón de euros de los 30, se paga con la criptomoneda PSG Fan Token, como parte de un contrato de patrocinio que el club ha firmado con una empresa dedicada a ese tipo de monedas. Con esta fórmula, el PSG ha conseguido revalorizar su contrato de patrocinio con esa empresa, ya que contribuyen a financiar el fichaje del seis veces ganador del Balón de Oro.

Compartir

Linkedin Print