«El discurso de Insfrán ante la Legislatura fue sin autocrítica y con énfasis en el Gobierno Nacional»

El discurso del gobernador ante la legislatura provincial al inicio del período ordinario de sesiones estuvo centrado en la crítica hacia la gestión del gobierno nacional. Nada sobresaliente sobre la gestión propia provincial.

Entiendo que las medidas hoy adoptadas por el presidente de la nación fueron indispensables y obviamente nadie lo quería hacer. Nos sacó del abismo económico y siendo Gildo Insfrán uno de los principales sostenedores de lo que fue el gobierno de Nestor, Cristina y Alberto hubiéramos querido escuchar alguna autocrítica sobre el escenario que dejaron y que el presidente actual tuvo que dar batalla.

No voté ni me alineo con el actual presidente pero estoy acostumbrado a hacer siempre una descripción realista más allá de las ideologías. No se puede culpar de todo al actual presidente sin asumir los propios errores.

Mostró cómo logró de su gestión un superávit de cuarenta y ocho mil millones de pesos durante el año 2024, suma más que importante para haber abordado problemáticas tremendamente graves como las que padece el sector productivo en general de la provincia. Un 10% de ese dinero hubiera servido para salvar a cientos de productores bananeros que esperan en vano hace años una mirada solidaria del gobierno provincial.

Habló de la falsa libertad del gobierno nacional sin tampoco reconocer que las mismas características ofrecen su accionar frente a aquellos que piensan distinto o que quieren invertir en Formosa y se encuentran con tremendos obstáculos.

Acá se persiguió, se metió preso y se echó a agentes de la administración pública por pensar diferente. Nos llamó caranchos y malnacidos en su momento y ahora por lo mismo critica al gobierno nacional.

Igualdad y Justicia Social

No hay igualdad desde el momento que para conseguir empleo o una cama hospitalaria tenés que conseguir una recomendación oficialista. Tampoco hay justicia social desde el momento que en pleno 2025 hay comunidades enteras sin agua potable como lo venimos denunciando. Ellos lo negaban y resulta que hoy en su discurso informó varias plantas potabilizadoras en ejecución y a ejecutarse en este año. Eso nos deja con la satisfacción de que nuestros reclamos nunca son infundados. La realidad habla por sí mismo.

Su modelo productivo empobrecedor sigue apostando al asistencialismo para potenciar aún más la dependencia política clientelar como es el caso del apoyo según dijo a productores Paipperos.

Se sigue sólo asistiendo a quienes producen menos de cinco hectáreas. Es decir a la economía de subsistencia. Lo que se requiere es que cumplan con sus promesas de las Formosa del 2015 y realmente nuestra provincia sea una potencia productiva.

Debe fomentarse decididamente un sistema productivo donde Formosa tenga al menos 600 mil hectáreas sembradas que es un tercio de lo que produce el chaco y no 103 mil como lo hacemos hoy. Y al fin hoy escuchamos datos reales y no dibujados en un escritorio en este tema.

Concluyó, expresando que la afirmación del gobernador de que la “educación es una cuestión irrenunciable del estado provincial y que se está entre los mejores sueldos del Norte Grande. Es sólo un slogan más de las tantas ofrecidas en sus casi tres décadas de gestión, la prueba más contundente es que Formosa está entre los seis últimos en el ranking salarial docente. Son los peores pagos del país.