El divertido pedido de Jimena Barón a Alberto Fernández por la falta de intimidad en cuarentena

Compartir

Linkedin Print

Se acerca un punto de inflexión en el gobierno de Alberto Fernández, mientras intenta llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda externa y define cómo seguirá la cuarentena. Cuidar la salud de los argentinos sigue siendo el desafío principal, al tiempo que se intenta flexibilizar algunas actividades para aliviar la situación económica.

Otras preocupaciones más bien personales atormentan a los argentinos, al igual que al resto del mundo en la lucha contra la pandemia del coronavirus. La soledad, tener lejos a los seres queridos, las ganas de compartir momentos con amigos o familiares empiezan a jugar su papel psicológico en el encierro obligatorio. Y para los solteros, la intimidad -o la falta de ella- es todo un tema.

Así lo manifestó Jimena Barón a través de varios videos que publicó en las stories de su cuenta en Instragram. La actriz, cuya voz y rostro están alterados por un filtro de la red social, imaginó una comunicación telefónica con el Presidente, en la que le hizo un pedido con mucho humor para poder tener relaciones sexuales.

“Hola Alberto, un segundito nada más. Te quería consultar porque cumplo ahora el 24, ya sé que no nos van a largar. Ya sé… Es lógico, yo te banco y todo, por supuesto nos están cuidando”, comienza la artista su charla ficticia con el Presidente.

Sin más introducción, le explica su situación: “Tengo que parar de hacer gimnasia, Alberto, porque hago gimnasia todo el día. Estoy brotada: el escote, las tetas. ¡En mi vida estuve brotada en las tetas! Es salud, necesitamos varios un plan para poder cog… los que estamos solos, los que estamos solteros”.

“Hay gente que por esto está tomando malas decisiones: está mensajeando a su ex, se está haciendo budista, quiere adoptar un perro pero no… Quiere cog… Sí, está perfecto. No es prioridad, seguiremos esperando. Se entiende perfecto, Alberto”, acepta Jimena la negativa de Alberto Fernández a considerar como una actividad esencial el sexo entre personas que no conviven.

La semana pasada la artista ya se había manifestado en el mismo sentido, al proponerles a sus seguidores -en broma, claro- “organizarse” para poder tener sexo. “Está buenísimo que nos hagamos los espirituales y los cultos en la cuarentena, pero va a terminar esto en algún momento y estaría bueno ir organizando para cog… Estoy re caliente”, dijo.

Haciendo a un lado la humorada, recientemente la actriz confesó estar pasando un momento complicado debido a que su hijo, Morrison, prefiere pasar la cuarentena con su padre, Daniel Osvaldo, y no con ella, debido a las comodidades que le ofrece el futbolista de Banfield en su propiedad.

“No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda. Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo”, dijo ella en un video en las redes sociales, mientras descorchaba un vino en su cocina.

«Pero si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es sí. Es una decisión, hay gente que empieza astrología online, hay gente que empieza terapia online, que lee, que medita, yo voy a tomar vino todas las noches…”, agregó, muy dolida por extrañar la presencia del pequeño.