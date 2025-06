El divertido reclamo de Zaira Nara a Wanda: «Ella en Milán y nosotros con el loro»

Wanda Nara viajó una semana atrás a Europa por temas personales y laborales: su primera parada fue la ciudad de Milán por la audiencia de divorcio con Mauro Icardi, la segunda fue Roma, luego partió por unas horas a Múnich y ahora se encuentra en Ibiza disfrutando de las playas. Mientras todo esto sucede, sus cinco hijos están al cuidado de Andrés Nara, su abuelo, y Zaira Nara, su tía.

Los cinco hijos de Wanda se quedaron en el departamento que tiene la empresaria en Avenida del Libertador y la modelo fue con los suyos, Malaika y Viggo, para pasar el fin de semana en familia. En este contexto, compartió las postales de cómo fueron sus días y no dudo en hacerle un pequeño reclamo a su hermana mayor.

Zaira se mostró en familia entre escenas de convivencia, juegos y complicidad. En una de las imágenes, se observa a Malaika, Viggo jugando con sus primas dentro de una casa, todos sonrientes, mientras acarician a un loro verde que una de ellas sostiene con delicadeza. La mayor de las hijas del delantero del Galatasaray estaba concentrada en el ave, mientras su prima extendía su mano para tocarla, y los más pequeños acompañaban la escena con sonrisas.

En otra postal del fin de semana, todos los niños menos Valentino posan junto a la modelo frente a un gran espejo en el elegante hall del edificio. En la imagen grupal, uno de los chicos sostiene el teléfono para tomar la selfie, rodeados por paredes de mármol oscuro y una imponente placa de ónix marrón. El entorno transmite un aire sofisticado, mientras las expresiones distendidas de todos reflejan la camaradería y el disfrute compartido, característicos de las reuniones familiares.

En uno de los videos que subió en la publicación mostró, además, un momento de intimidad y humor familiar al compartir un video donde aparece junto a su padre tomando mates en el living de la casa de su hermana. En la escena, Andrés y Zaira bromean mientras cuidan del loro y dejan ver, entre risas, un reclamo simpático dirigido a la mediática, que se encontraba en Milán. “El loro no entiende nada”, comentó Andrés, provocando la risa de su hija. E insistió: “No entiende nada”.

Entre carcajadas, Zaira sumó: “Bueno, nos dejaron acá”. Ambos continuaron riendo y ella remató: “O sea, Wanda en Milán y nosotros acá con el loro”. Andrés aportó: “Y Nora en Italia”, en referencia a su ex y madre de las chias. Zaira, siempre entre risas, cerró el divertido intercambio con un comentario espontáneo: “Nos re cagaron“.

Cabe recordar que este pájaro fue un regalo que recibieron las pequeñas por parte de su abuelo Juan Carlos Icardi, a quien visitaron en la ciudad de Rosario el pasado 25 de mayo. Desde el momento en el que lo recibieron se convirtió en un miembro más de la familia. “Adoptamos con amor un lorito rosarino. Gracias abuelo”, fue el agradecimiento que hizo la conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

El loro, bautizado con cariño como PP por las niñas, no vive en una jaula como es común en otros hogares. En cambio, recorre libremente los ambientes del Chateau Libertador, la residencia de Wanda mientras está en Buenos Aires. Las fotos también muestran una caja de cartón decorada con el rotulador de las pequeñas, donde se lee: “Casa de PP, te amamos”. Un recipiente con forma de corazón se ve al lado, representando el lugar donde el loro bebe agua. La imagen más tierna de todas es aquella en la que una de las niñas, aún en pijama, posa para la fotografía al lado del loro con una mezcla de sorpresa y alegría.