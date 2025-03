El DNU por el acuerdo con el FMI no salió, pero ya tiene denuncia en Comodoro Py

Siete diputados del kirchnerismo denunciaron el futuro Decreto de Necesidad y Urgencia que será publicado por estos días. Milei y sus colaboradores entre los apuntados.

A pocos días de haberse anunciado mediante un comunicado oficial, el inminente DNU que habilitará la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya tiene su primera denuncia en los juzgados federales. Se trata de una denuncia hecha por siete diputados nacionales de Unión por la Patria, quienes presentaron un escrito contra el presidente Javier Milei, acusado de violar clausulas constitucionales con esta medida.

Esta presentación fue firmada esta mañana por los diputados nacionales Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi; quienes están representados por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El expediente se presentó en Comodoro Py, quedando en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Alberto Rívolo.

En el escrito -movilizado principalmente por el diputado Marino- se plantea que «la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es «violatorio», en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612 (conocida como «Ley Guzmán», que impone que los endeudamientos en moneda extranjera bajo ley extranjera sean aprobados por el Congreso).

Lo cierto es que el DNU todavía no salió. Podría salir mañana o en los días siguientes en el Boletín Oficial, según esgrimen desde la Casa Rosada. Pero desde Unión por la Patria decidieron adelantarse, alegando que están habilitados para denunciar «hechos preparatorios», los cuales los tipificaron en las figuras de «abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación Argentina».

Además de eso, solicitaron que el Tribunal disponga la suspensión «de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo». Es decir, del DNU u otras acciones complementarias. En ese sentido, la denuncia no solo abarca a Milei, sino a todos los que en calidad de coautores o partícipes penales hayan tomado intervención, preparación y firma de ese futuro decreto.

El Gobierno anunció la semana pasada que impulsará el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual le posibilita saltearse la aprobación de ambas cámaras del Congreso para poder terminar de ratificar ese programa.

Así las cosas, la Casa Rosada decidió utilizar una herramienta más rápida para primero firmar el acuerdo y que la etapa de negociación y consenso con la oposición sea posterior. Dado que en el Senado cuentan con una amplia minoría -y Unión por la Patria, con 34 bancas, controla casi la mitad del recinto-, la clave estará en Diputados, donde el Gobierno cree que la oposición dura no tendrá los votos para voltearlo o que hasta que suceda aquello podrá lograr torcer algunas voluntades.

Se trata de una nueva estrategia del gobierno que juega al fleje de las reglas institucionales. El acuerdo con el FMI autorizado vía DNU tuvo por objetivo saltearse la denominada Ley Guzmán, impulsado por el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, que establece que el endeudamiento en moneda extranjera y bajo ley extranjera debe autorizarse por el Congreso.

Tal y como lo menciona un informe de la consultora financiera 1816, hay solo un antecedente: en 2022 la administración del Frente de Todos envió el acuerdo técnico con el staff (el actual Programa de Facilidades Extendidas, EFF por sus siglas en inglés) a los legisladores como un anexo al proyecto de ley. Pero el mismo Congreso solicitó que se apruebe esa misma iniciativa sin mencionar ese mismo anexo.

De esto se agarra el Gobierno para afirmar -por lo bajo- que el trámite por el Congreso iba a traer más ruido en los mercados: primero, por la simple incertidumbre sobre si se iba a aprobar o no; y segundo, porque la oposición determinante para movilizarla iba a pedir conocer las condiciones del programa antes de votarlo.

«Es mucho más fácil sostener el DNU que conseguir los votos para aprobarlo», confirmaron desde Balcarce 50, desde donde buscan que los números en verde que comenzaron a aparecer en el mundo financiero se prolonguen en la semana.