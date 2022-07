El dólar afecta al sector automotor, «hoy se cambia el precio permanentemente», afirmaron

Compartir

Uno de los principales rubros económicos del país se encuentra atravesado por la volatilidad del dólar, los precios del auto se modifican constantemente y se cancelaron la venta de vehículos importados. «Estamos esperando las medidas económicas, las fábricas y los autopartistas, a ver como se resuelve», manifestó Sebastián Beato, Vice Presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos con el tema de la incertidumbre económica y se les complica a las fábricas y a las distribuidoras e importadoras poner precios y eso, obviamente en la cadena, repercute en los salones porque hoy se cambia el precio permanentemente entonces no sabes si es bueno vender o no vender. El cliente tampoco sabe si es bueno comprar o no comprar», manifestó Beato acerca de la situación que atraviesan.

Las operaciones del rubro automotriz son las más golpeadas por la crisis económica, sobre todo aquellas relacionadas a los vehículos importados por la diferencia que existe en el tipo de cambio y las restricciones existentes. Para los vehículos nacionales, las consultas continúan, pero con mucha especulación.

«Lo que está pasando es que bajo la venta pero la consulta sigue de gran parte de la gente que estaba en medio de las operaciones. Después también está la situación de cada comprador, si tiene dólar billete espera porque dice que va a seguir subiendo y va a ganar. Después el cliente que quiere meterse en un crédito y de pronto lo consigue con una tasa ya fija en pesos, y por más que sea alta dice, ‘prefiero meterme antes de que se corte'», explica uno de los propietarios de Lorena Automotores en Formosa.

Débito a esta situación, desde el sector aguardan medidas económicas concretas que den un alivio y reactiven las operaciones. «Hoy con el valor de la cuota aumentó un poco la caída de pago», menciona Beato como otra de las consecuencias.

En ese sentido añadió que «es el rubro más importante y es lo que se deja de pagar en el momento de crisis, se dejan de pagar, se busca refinanciación, se cambia o se baja a un menor valor. Por eso, estamos esperando las medidas económicas, las fábricas y los autopartistas, a ver como se resuelve esto».

Las operaciones que más se vieron afectadas son las de los autos importados, más del 95% proveniente de Brasil de todas las marcas. «Los autos importados los cortaron».

Este corte implica que a aquellos clientes que se encontraban pagando una unidad, se las cambie por otra nacional cuyo precio puede llegar a variar para que pueda continuar con la financiación. «El país no tiene dólar y no tiene nada que ver el usuario, por eso se les da opciones para poder continuar», indicó Beato.

En ese sentido, el propietario del concesionario oficial Renault en la provincia, finalizó que «históricamente el auto aumentó por debajo del salario y el dinero se ponía en el auto y era un refugio, hoy es distinto», por lo que reiteró que aguardan medidas económicas concretas para reactivar plenamente el sector.

