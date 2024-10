El dólar blue cae y las reservas crecen casi U$S 1.300 millones

A cuánto cotizó el dólar blue con los financieros, MEP y CCL este martes 1 de octubre. Cómo quedó la brecha cambiaria, y a cuánto cotiza el tipo de cambio oficial en todos los bancos de la City.

El dólar blue este martes 1 de octubre pierde $ 15 y cotizó a $ 1200 para la compra y $ 1220 para la venta en las cuevas de la City porteña. El paralelo viene de perder en septiembre $ 70.

En tanto, los dólares financieros, tanto MEP como CCL, operaron al alza entre los $ 1216 y los $ 1245.

Por su parte, el dólar oficial sube 50 centavos y se ofrece a $ 950,50 para la compra y $ 990,50 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se ofrece a $ 1584,80 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal queda así en 23,17%. El paralelo se encuentra $ 195 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

El martes, el Banco Central (BCRA) compró u$s 122 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 18.004 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 28.458 millones.