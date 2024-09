El dólar blue cayó 6% en septiembre y cerró a $ 1.230

El dólar blue cayó 6% en septiembre y terminó en $ 1.230, en una extensión del veranito cambiario que viene reinando en el mercado desde agosto. Con estas cotizaciones, el informal aumenta apenas 225 pesos desde que arrancó el mes.

La calma persiste entre los dólares financieros que también bajaron cerca de 5% en el mes. El contado con liqui llega a $ 1.239 y el MEP a $ 1.211.

Estos retrocesos llevan la brecha cambiaria a 27% y le dan mayor margen al Banco Central para hacerse de divisas.

En esta rueda el Central compró US$ 117 millones y terminó el mes con un saldo a favor de uS$ 373 millones.

El resultado positivo del Central es consecuencia de una menor demanda por parte de los importadores, debido a postergaron las operaciones de divisas hasta que entró plenamente en vigencia la rebaja del Impuesto País, cuya alícuota pasó del 17,5% al 7,5%.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) marcan que “octubre será otra historia. Creemos que el BCRA no correría la misma suerte que en septiembre. La dinámica del mercado oficial se tornará más desafiante para la acumulación de reservas. Por el lado de la demanda, dejará de jugar a favor el efecto de haber diferido importaciones. Ahora comenzarán a pagarse las importaciones postergadas de agosto a septiembre”.

En la última rueda del mes, las reservas brutas cayeron en US$ 1.995 millones y terminaron en US$ 27.167 millones. Las razones de la reducción tienen que ver con movimientos estacionales de los bancos y pagos de deudas.