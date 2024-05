El dólar blue continuó con su racha alcista y cerró en 1230 pesos

Los dólares libres han despertado definitivamente y avanzaron fuerte en todas sus cotizaciones. El dólar blue escaló otros $50 para cerrar este martes en $1.230 y redondear un aumento de $190 (18,27%) en lo que va de mayo.

Las cotizaciones financieras no se quedaron atrás y corrigieron más fuerte que el blue. El Contado con Liquidación subió 50 pesos hasta los $1.193, mientras que el MEP lo hizo propio con $63 hasta tocar los $1.170.

Con un ajuste del dólar mayorista de cincuenta centavos hasta los $889, las brechas cambiarias ya quedaron todas arriba del 30%.

Respecto de esta suba que se viene dando cada vez más intensa desde mitad de la semana pasad, la mayoría de los especialistas coincide en que el principal factor de esta aceleración en los valores es la constante reducción de tasas por parte del Banco Central (BCRA).

Asimismo, también inciden la baja oferta de dólares por exportaciones en el mercado oficial de cambios (que impacta en la oferta del CCL por el esquema dólar blend) y las dudas respecto a la aprobación de la ley bases.

No obstante el presidente, Javier Milei, sostuvo que no le preocupa el aumento del dólar porque «el BCRA todos los días publica un tuit donde está la compra de reservas, la tasa de interés, y el tipo de cambio que está $930. Tengo de impuesto PAIS 17,5%. Eso le da un tipo de cambio de $1.090. Ese es lo que es para nosotros el TC oficial».

«El blue en ese caso, estaría en una brecha del 8%. Para nosotros el tipo de cambio es el oficial +17,5%», dijo en una entrevista televisiva por la mañana.

Dicho calculo después de la jornada de hoy, con la suba del blue a $1230, ya está en una brecha del 13%, sin tener en cuenta que debería hacerse sobre el tipo de cambio mayorista de $889, no el minorista y daría casi un 18%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $908 y en el promedio de los bancos es de $927,38.

Por su parte, el Banco Central se hizo con US$ 189 millones en un mercado de contado que sigue con un volumen lejos de lo esperado para estas épocas del año.

Sobre un total negociado de US$ 304,3 millones en el segmento de contado, la autoridad monetaria se quedó con el 62% de lo negociado, dejando el resto para importadores.

De esta forma el Central absorbió en mayo US$2.172 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$16.896 millones de compra.