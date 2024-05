El dólar blue escaló 5% y se acerca a los $1.200

El dólar blue continuaba con su racha alcista y avanzó 60 pesos en el inicio de la semana para cotizar a $1.150 para la compra y $1.180 para la venta.

La baja de tasas de la semana pasada y la proyección de una inflación en orden del 5% para mayo parecen haber sido señales en la city para que los ahorristas comiencen a dolarizarse, al no encontrar rendimientos interesantes en pesos.

En lo que va de mayo, la divisa paralela sale del letargo y gana 140 pesos o un 13,5%. Por lo que sería el primer mes del año que da un rendimiento positivo contra la inflación.

No obstante el billete acumula un aumento en 2024 de 15,12% contra una inflación que al 30 de abril era de 65%.Si se observa los últimos 12 meses el cálculo que aún peor. El dólar «blue» se encareció un 142,8%, contra una inflación interanual en torno al 290 por ciento.

Tras el ajuste diario, que compensó como en cada inicio de semana los días sin actividad por el fin de semana, el tipo de cambio mayorista subió dos pesos hasta los $888,50, con lo cual la brecha con el dólar paralelo se ubica por encima del 32%.

En tanto, los dólares financieros también cotizaron al alza, pero con subas mucho más suaves, dado que es un mercado altamente controlado por la multiplicidad de controles cruzados que brinda el cepo y el poco volumen que se comercializa. No obstante, los aumentos fueron de consideración para lo que venían siendo las ruedas anteriores.

El dólar MEP terminó muy demandado y aumentó 31 pesos para negociarse en $1.100,83, volviendo a estirar las brechas y dejando al MEP por encima de los $1.100.