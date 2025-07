El dólar blue está $ 1300

El dólar blue sube presionado por una expectativa de mayor volatilidad cambiaria en la City. Los analistas explican las razones de esta escalada y advierten sobre lo que viene

El dólar blue se recalentó desde el comienzo de julio y este viernes alcanzó un nivel clave: los $ 1300. El dólar blue subió $5 en la jornada y cotiza en máximos desde el 11 de abril. Es la primera vez en tres meses que alcanza este precio y se trata de un valor que funciona como una barrera psicológica para los operadores de la City, que analizan qué elementos lo llevaron hasta acá y cómo seguirá.

La informal cotiza $ 1280 para la compra y $ 1300 para la venta. Trepó $45 a lo largo del mes pasado (de $ 1160 a $1205) y acumula una escalada de $95 en lo que va de julio. La tendencia alcista se acentuó en las últimas cuatro jornadas, en parte arrastrado por el tipo de cambio oficial, dado que el mayorista subió $ 7,50 este viernes, a los $ 1262,50, y en la semana acumuló una escalada de $ 22,5, mientras que el minorista se mantiene sin cambios en los $ 1275.

La suba del blue en esta época del año suele tener un componente estacional importante por el pago de aguinaldo y del salario de julio. También incide la llegada de las vacaciones de invierno. «Se combina el ingreso extra que se registró en los bolsillos de los trabajadores a partir de la mitad de junio por el salario anual complementario de mitad de año, con el pago del sueldo, lo que deja un excedente que, en algunos casos, se dolariza a través del informal», explica una fuente de las cuevas. Otro elemento que generó presión en estos días fue el informe de JP Morgan, que recomendó el desarme del carry trade y anunció su decisión de salir de las Lecap más largas en Argentina.

Sin embargo, el salto semanal de $70 de la última semana es llamativo y en el mercado ven que hay un fuerte componente de ruido político que impulsa al dólar al alza.

«Creo que la suba del blue está directamente asociada a los ruidos políticos de esta última semana. Evidentemente, cuando hay incertidumbre se activa la tendencia dolarizar», describe Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

Se refiere con ruido político a la derrota del Gobierno en el Senado, dado que el cuerpo convirtió en ley un aumento de las jubilaciones, una nueva moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad, así como también dio media sanción a otros proyectos rechazados por el oficialismo que considera que ponen en riesgo el superávit fiscal.

Y, por otro lado, no pasa desapercibido para el mercado el episodio desafortunado del off que el ministro de Economía Luis Caputo le dio a un periodista en el que le advertía que veía mucha volatilidad por delante. El video editado fue desmentido por el Gobierno, pero cuando se conoció el original no fue mucho más tranquilizador para el mercado que la versión editada. La expectativa que generó de inestabilidad cambiaria y económica también le puso presión al mercado del dólar blue.

De todos modos, Quintana advierte que «no hay que olvidar que el blue es un mercado reducido, más desde que se liberó parcialmente el cepo, y, por lo tanto, sus variaciones a veces son resultado de una plaza con escasa profundidad y liquidez».

En la misma línea, el economista Pablo Ferrari señala que, «el blue siempre puede ser una respuesta a la dolarización que no quiere ser bancarizada ni registrada» y considera que es «el único dólar que no está intervenido por Caputo» (es decir, por el Gobierno), por lo que presenta más sensibilidad al ánimo económico social y no es alterado, como en el caso del MEP, por factores como la cotización de los activos.