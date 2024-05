El dólar blue no se detuvo y alcanzó el valor más alto en 3 meses

El dólar blue cotizó a $ 1080 para la compra y $ 1100 para la venta luego de acumular un incremento de $ 30 en las dos primeras ruedas de la semana.

El dólar oficial, por su parte, se ofrece a $ 864,50 para la compra y $ 904,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio antes mencionado, el dólar tarjeta se situó en $ 1447,20.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 20,5% respecto del dólar oficial. El paralelo se ubica $ 75 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

El Banco Central (BCRA) compró u$s 105 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 16.179 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 28.265 millones.

Con la menor inflación proyectada para el 2024, los bancos e inversores están, en relación con el dólar oficial, en modo «recalculando». Entidades como el HSBC, que ayer publicó un informe titulado «Perspectivas constructivas, incluso con riesgos persistentes», empiezan a reducir drásticamente sus proyecciones para el dólar oficial a fines del 2024 de $ 1600 a $ 1200 mientras que lo estiman para el 2025 a 1540 pesos.