El dólar blue saltó $20 y alcanzó el mayor valor en dos meses

Tras una nueva baja de tasas del Banco Central, el dólar blue saltó 20 pesos este jueves y alcanzó el mayor valor de los últimos dos meses al cotizar a $1.025 para la compra y $1.055 para la venta, en una jornada con alta demanda en la city porteña.

Para ver estos valores del blue hay que remontarse al 27 de febrero cuando cerró en $1.070. A partir de allí, el billete entró en un valle que llevó la cotización hasta tocar los $980 a principios de marzo y encarar un proceso lento de suba y bajas hasta los actuales $1.055. No obstante, con altas y bajas, la cotización se ubica apenas un 2,93% arriba del cierre de 2023, contra una inflación del 60% aproximadamente. La brecha cambiaria frente a un dólar mayorista que ajustó un peso y cerró en $874 se vuelve a ubicar encima del 20%. Por parte de los dólares financieros, el MEP avanzó un 1,4% ($14,11) a $1.029,65 y el contado con liquidación aumentó un 1,62% ($17,07) hasta los $1.071,14.

El valor del billete en el Banco Nación es de $893 y en el promedio de los bancos es de $916,20. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.428,80.En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró 57 millones de dólares este jueves y continúa con su racha de compras.

En una jornada donde el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 404,40 millones, la autoridad monetaria se hizo con apenas el 14% de lo negociado dando mayor lugar a los importadores. Un porcentaje de compras bastante menor que las últimas ruedas. En abril totaliza compras por US$ 3.186 millones y desde el 13 de diciembre acumula US$ 14.562 millones.