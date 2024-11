El dólar blue sigue bajando y la brecha no llega a $ 100

Los dólares libres no detienen sus caídas. Tanto el MEP como el CCL tienen brechas cambiarias aún más chicas. Qué está pasando con la oferta de dólares y qué se espera para diciembre.

El dólar blue no para de bajar y ya se vende a $ 1.120 por lo que la brecha con el dólar oficial cayó al 8%, dado que este cerró en $ 1036,96 para la venta.

El dólar blue acumula una caída de $15 en la última semana y de $70 en noviembre. Esto se suma al fuerte descenso que había marcado en octubre, que fue de $45.

El MEP sube levemente ubicándose en $1.075,30 mientras que el CCL aumenta a $ 1.111,67. De esta manera, la brecha del MEP con el oficial se mantuvo en 3,76%, en tanto que la brecha del CCL con el oficial se ubica en 7,23%. Estas son de las brechas más bajas observadas en años recientes. Desde 2019, antes de la entrada en vigencia del cepo, no se veían valores similares.

«Si bien hubo intervención cambiaria, la caída nominal de los paralelos se debe más a un aumento de oferta de dólares: hay mayor liquidación de exportadores producto de la expectativa de una profundización del atraso cambiario y la oportunidad de hacer carry», explicaron. «La expectativa de apreciación del peso, o al menos de estabilidad cambiaria, es lo que rige hoy en el mercado de cambios. Se piensa que el peso será más fuerte mañana, y que los activos en pesos rendirán mayor tasa que los de dólares, incentivando el carry trade», destacaron desde LCG.

«Y esa misma estrategia gatilla una nueva apreciación cambiaria, lo que valida las expectativas previas, retroalimentando el proceso. En ese marco, los exportadores apuran la liquidación de producción para aprovechar ese carry, y los importadores eventualmente pueden dilatar los pagos lo más posible, con el mismo motivo», explicaron.

«Al mismo tiempo, hay incentivos a pagar los saldos en dólares de las tarjetas de crédito con dólares (por un dólar tarjeta que quedó desfasado), quitando presión al mercado oficial», agregaron.