El dólar blue superó los $ 1.300 y financieros quedaron al borde: las cinco razones del salto

Los dólares alternativos cruzaron la barrera de los $ 1.300, un límite que no traspasaban desde septiembre del año pasado. Después del mediodía el dólar blue marcó $ 1.310, un alza de quince pesos respecto del cierre de ayer.

El dólar contado con liqui, la vía de dolarización que utilizan las empresas, escaló a la mañana a $ 1.303, y finalmente cerró en $ 1.299,63, mientras el MEP pasó de $ 1.301 a $ 1.295, un nivel al que no se aproximaba desde comienzos de agosto del 2024.

Esta escalada está basada en la incertidumbre que atraviesa el mercado y que puede resumirse en cinco razones concretas.

Dudas por el acuerdo con el FMI

Si bien tanto desde el organismo como desde el Gobierno se esfuerzan por decir por vías oficiales y extraoficiales que se está progresando en las negociaciones y que pronto habrá «fumata blanca», aún no hay certezas sobre cuál será el monto final del acuerdo y cuáles serán las condiciones.

Se viene hablando de un monto de US$ 20.000 millones, de los cuales la mayor parte será para repagarle vencimientos al propio Fondo y otra porción -¿US$ 6.000 millones?- para reconstituir las arcas del Banco Central.

En cuanto a las condiciones, la incertidumbre se centra en si habrá una exigencia para dejar de lado la actualización cambiario o crawling peg del 1% mensual y pasar a un esquema de flotación entre bandas.

Cuál será el valor del dólar

Si la condición del FMI es abandonar el crawling peg e ir a bandas cambiarias para evitar que se repite la experiencia del 2018 y se dilapiden las reservas del Central en mantener un tipo de cambio ficticio, la pregunta que surge es cuál será el nuevo valor del dólar.

Sin una respuesta fácil, los inversores prefieren atesorar billetes en caso de que el salto de la cotización sea marcado. Esto se potenció hace dos semanas, cuando el ministro Luis Caputo deslizó que se iría a un nuevo esquema cambiario.

«Los comentarios del ministro Caputo desanclaron las expectativas hasta ahora alineadas con un esquema cambiario que fijaba el precio del dólar en el mercado oficial (crawl al 1% desde febrero)», apuntó la consultora EcoGo.

Cuándo se levanta el cepo

El final del cepo también podría integrar las condiciones del acuerdo. Aunque el consenso del mercado apunta a que esto ocurrirá después de las elecciones legislativas de octubre, la falta de progresos concretos con el FMI alimenta los rumores de que esto podría ocurrir antes, por lo que nadie quiere que lo agarre desprevenido.

El desarme del carry trade

En medio de la tensión, día a día crece la cantidad de inversores que abandonan las operaciones en pesos para apostar a la moneda dura. Esto implica ir desarmando el carry trade, la operatoria basada en invertir en pesos para aprovechar la tasa mientras el dólar está quieto.

Los movimientos en el mercado de los últimos días marcarían que el desarme de posiciones se está acelerando.

«El cambio abrupto en la narrativa oficial sobre el tipo de cambio impactó en las expectativas del mercado, llevando a los actores financieros a abandonar el carry y cerrar posiciones. Las liquidaciones de exportadores cayeron significativamente mientras que los importadores aceleraron pagos de deudas», agregaron desde EcoGo.

Las ventas del

Banco Central

En los últimos ocho días el Central vendió US$ 1.361 millones, incluyendo los US$ 48 millones de este miércoles, para abastecer la demanda y las reservas brutas se achicaron a US$ 26.246 millones. Es el nivel más bajo en seis meses.

La incapacidad del Central de atesorar divisas refuerza el temor de que no esté en condiciones de defender el tipo de cambio que pretende el Gobierno y que esto termine forzando una devaluación antes de lo deseado y mayor a la esperada.

Esto también se refleja en los activos argentinos. En esta rueda volvieron a caer las acciones y los bonos y el riesgo país se ubicó en 769 puntos básicos.