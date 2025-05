El dólar cayó por segundo día consecutivo y se acerca al piso de la banda: las razones

En una rueda volátil, el dólar mayorista encadenó una nueva baja intradiaria y cerró en $ 1.114, más cerca del piso de la banda de $ 1.000 a $ 1.400 que fijó el Gobierno.

En tanto, el tipo de cambio minorista llegó a los $ 1.130 en el Banco Nación, mientras que el dólar MEP retrocede 2% a los $ 1.132; y en la calle el blue, también bajista, se posiciona como la cotización más cara, al venderse en torno a los $ 1.170.

Sobre el final de la rueda, el operador del mercado Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios, comentó: «Con solo una rueda por delante para terminar la semana el dólar mayorista acumula una caída de $ 56,- lejos de la suba de $ 0,50 registrada en la semana anterior», a la vez que adviritió que hubo una «presunta intervención oficial en los mercados de futuros impactaron en el volumen y en la caída de los precios en la posición más corta».

Al igual que el miércoles, el salto del volumen operado dio a entender a los jugadores del mercado que había una clara intención de bajar el precio del tipo de cambio: se negociaron unos US$ 464,900 millones en el segmento de conado y en futuros US$ 3.019 millones.

La señal en el mercado de futuros impulsó las liquidaciones del campo. Según datos preliminares, el agro liquidó entre US$ 150 y US$ 160 millones diarios en promedio.

Rumores de intervención

En la previa, el dólar oficial habia retrocedido con fuerza, con una baja de 6% la más pronunciada para un solo día desde la salida del cepo, el pasado 14 de abril.

«El miércoles todas las miradas se focalizaron en el tipo de cambio ya que desde el inicio de la rueda se observó presión vendedora desde el mercado de futuros, incluso en el inicio volvimos a ver tasas implícitas negativas en los primeros contratos, que terminaron arrastrando al dólar. Está entre los más bajos post unificación. A la apertura ya en futuros se veía oferta importante e incluso posiciones como julio rápidamente tenían posturas de venta bien por debajo de los cierres», comentaron en Outlier.

Distintas fuentes del mercado coincidieron en que la baja del miércoles estuvo forzada por una intervención del Banco Central, para fijar expectativas, pero la autoridad monetaria negó este tipo de movimientos en el mercado.

«No podemos descartar que el gobierno pueda haber intervenido en el mercado de futuros el miércoles con el objeto de acompañar el movimiento del dólar spot. De esta manera, lograría atenuar cualquier tipo de expectativa devaluatoria futura, convalidando la idea de que el dólar oficial se acerque al piso de la banda y ajustando las tasas implícitas para reestablecer el atractivo del carry trade», afirmaron en PPI.

En Delphos pusieron en duda este tipo de rumores: «Muchas versiones encontradas sobre lo sucedido, tanto en el mercado spot como en la curva de futuros del peso. Desde la apertura de posiciones en carry trade de algún actor extranjero a intervención del BCRA. Esto último se encuentra limitado por el acuerdo con el FMI y carecería de sentido con un precio del spot que no se encontraba ‘alterado’. Lo primero en cambio suena más lógico con un dólar spot que había superado los $ 1.200 y tasas de interés aún atractivas. Uno de los grandes debates que se escuchaban entre operadores del exterior era el nivel del spot para comenzar a tomar posiciones de ‘carry'», apuntaron.

Con este nuevo nivel para el tipo de cambio, crece la expectativa de que el dólar se acerque más rápido al piso de la banda, objetivo propuesto por el Gobierno.»Se siguen evaluando a diario las señales económicas, dado que ya se encontraría cerca del mínimo de la ¨micro banda¨ ($ 1.100 / 1.200) dentro de la banda de flotación», señaló el economista Gustavo Ber.

«Aún así, de continuar los positivos ‘headlines’ – con foco actualmente en las estrategias para impulsar una remonetización de la economía con dólares privados y las amigables lecturas de las consultoras en los datos de alta frecuencia de inflación – podría perforar dicho ‘piso’ más táctico de los operadores y acercarse incluso a la banda inferior de los $ 1.000», añadió.