El dólar en el centro de la escena: ¿se modifica el régimen cambiario?

El viernes el BID salió a anticipar su adhesión al programa que se firme con el FMI. Este miércoles llegará Ajay Banga, el titular del Banco Mundial a Buenos Aires. ¿El dólar blend con días contados?

Terminó marzo con el dólar en el centro de la escena: la incertidumbre sobre el futuro régimen cambiario tras el acuerdo con el FMI marcó el ritmo de las operaciones con inversores que, este mes, cerraron posiciones en pesos para volcarse a la ansiada moneda norteamericana.

El «contado con liqui» acumula alza de 7,4% en el mes, contra el 6% del MEP y el 6,12% del dólar libre. Las colocaciones en pesos quedan rezagadas con el 2,5% mensual de rendimiento mientras que el riesgo país hasta hoy muestra suba de 2,2% y las acciones, según el S&P Merval, sobrellevaron la tormenta con alza hasta hoy de 7,8 por ciento. Pero, ¿qué puede suceder en abril? «El Central pasó de comprador neto a vendedor y los dólares financieros se despertaron. Al menos ahora algunas dudas se despejaron», destaca en su último informe Econviews, a cargo de Miguel Kiguel.

«Si el FMI mantiene su política de no sobreexponerse a la Argentina más de lo que ya hizo en 2018 (u$s 54.000 millones), entonces hasta septiembre de 2026 (momento en que empiezan los repagos) podrían entrar hasta u$s 12.753 millones. Si se da este escenario más optimista, el cepo tendría los días contados», explica Kiguel.

«Cuantos más dólares lleguen rápido, más presión habrá del FMI para acelerar la salida. Lo que sí es casi un hecho es que habrá cambios en el dólar blend y en la intervención del Central en la brecha. El FMI va a querer que las reservas se acumulen a toda costa», concluye.

Por su parte, el JP Morgan destacó en un informe conocido el viernes y realizado por Diego Pereira que «los dos factores principales que determinan el éxito del acuerdo con el FMI son el aumento de los activos líquidos del Banco Central para respaldar la moneda y la sostenibilidad del esquema cambiario, cuyo objetivo es aumentar las reservas genuinas. La coordinación de estos elementos es crucial para que el país logre reducir el riesgo país y recupere el acceso al mercado, consolidando así el ritmo de desinflación futuro».

Esta semana estará marcada por la llegada a Buenos Aires de Ajay Banga, el titular del Banco Mundial, quien mantendrá reuniones con Javier Milei y Luis Caputo. Se descuentan anuncios para acompañar el programa de u$s 20.000 millones del FMI. El viernes, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvo un encuentro con el Presidente del BID, Ilan Goldfajn.

«Mantuve una excelente reunión con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El BID está comprometido en apoyar a la Argentina en el marco de la estrategia conjunta y sus proyectos en el país, en coordinación con el FMI y Banco Mundial y las medidas que el gobierno argentino está implementando», destacó el titular del BID.

La clave por cuanto suceda este mes pasa por la reacción del mercado al anuncio de los detalles del acuerdo con el FMI a mediados de abril y los eventuales cambios en el esquema cambiario que disponga el equipo económico, si es que dispone alguno.

La aprobación por parte del directorio del FMI y su difusión debería impulsar una caída del riesgo país dado que el BCRA suma reservas y se limpian los vencimientos con el organismo internacional hasta fines del 2029. Representan más dólares para atender pagos de los bonistas, eliminando así dudas en teoría sobre la capacidad de pago de la deuda en el corto y mediano plazo. Es lo que dice la teoría.