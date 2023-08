El dólar libre alcanzó un nuevo récord y cerró en $ 594

El dólar blue aceleró su carrera alcista, previa a las elecciones y cerró en $ 594 en la punta vendedora, marcando un nuevo máximo nominal impactando en las subas de las cotizaciones alternativas y financieras.

La divisa marginal saltó $20, una de las subas diarias más altas de los últimos tiempos, hasta los $594 en la venta y $ 589 en la compra, mientras que en la plaza porteña llegó hasta los $ 597, según las cotizaciones en el mercado marginal.

Ante un firme proceso de dolarización, la moneda marginal llegó a cotizar en $ 604 en Tierra del Fuego, $ 601 en Salta y Córdoba, $ 600 en Buenos Aires, mientras que en el resto de las jurisdicciones el dólar blue se ubica por encima de los $ 594.

El alza llevó la brecha del blue con el tipo de cambio oficial al 109,9%, el máximo valor desde el 18 de mayo pasado cuando llegó al 110,3%. Los operadores del merado señalaron que los controles oficiales limitan la operatoria del mercado marginal que registra muy pocas operaciones.

La semana anterior el dólar informal subió $23, tras acumular en julio un aumento de 11,3%, el mayor incremento mensual desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

El Banco Central (BCRA) comenzó la semana con compras por unos US$ 21 millones y en el mes suma unos US$ 380 millones, mientras que las economías regionales liquidaron hoy US$ 132,3 millones.

Entre las cotizaciones que aplican para los gastos en el exterior el dólar Qatar cotizó a $588,4 y el dólar solidario con la carga impositiva y el turista o tarjeta operó en $514,85. El dólar mayorista avanzó a $283,2, la corrección de un comienzo de semana más alta desde agosto 2019.

En la bolsa de comercio el dólar MEP escaló hasta los $523,25 y la brecha con el oficial alcanza el 85,04%, mientras que el Contado con Liquidación sube operó a $594,04, igualando el blue y el spread con el dólar oficial se ubica en 109,87%.

