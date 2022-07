El dólar libre bajó a $252 y también cedieron las bursátiles

Compartir

En sintonía con las paridades bursátiles, que empezaron en alza y terminaron en baja, el dólar libre o “blue” cotizó al cierre a $252, con una caída de ocho pesos (-3%) en las “cuevas” informales del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta las 14 se operó a 267 pesos. La divisa informal tocó un récord intradiario de 280 pesos el lunes.

La cotización del “contado con liquidación” uno de los mecanismos legales que tienen los inversores para comprar dólares, marcó un récord de $283 antes del mediodía, según la referencia del bono Global 30 (GD30C), para empezar a descontar posiciones a lo largo del día, a los 274,16 pesos.

El lunes 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos, esta cotización había quedado desarbitrada porque no operó Wall Street, el mercado con el mayor volumen de operaciones.

El MEP, otro de los dólares al que acceden los inversores a través de la Bolsa de Comercio, tocó por la mañana un récord de los $273 a través del bono Bonar 30 (AL30D). Al cierre de la Bolsa porteña se transó en los 263 pesos.

“Con una montaña de pesos a administrar, calmar a los inversores resulta urgente ya sino se podría retroalimentar el circulo vicioso de tensiones cambiarias e inflación, el cual impacta negativamente sobre la economía, dado que complejiza aún más transitar los desequilibrios en medio de una delicada y sensible coyuntura, a la cual se suma como si fuera poco un contexto externo donde la aversión al riesgo continúa a flor de piel”, explicó el economista Gustavo Ber.

“Bajo un clima de expectativa por un eventual cambio en la estrategia, el BCRA estaría continuando por el momento validando el gradual deslizamiento que ya venía aplicando, el cual más allá de la aceleración en el ritmo del crawling-peg sigue corriendo por debajo de la inflación, por lo cual suma a la presión sobre las reservas crecientes esfuerzos desde los futuros. Como era previsible, entre los dólares financieros se observa una reanudación del reacomodamiento alcista, con una ‘brecha’ que supera el 100% potenciando así aún más las distorsiones, lo cual llega de la mano de una creciente demanda en busca de cobertura dentro de un peligroso clima de creciente incertidumbre política y económica”, completó el titular del Estudio Ber.

La ministra Silvina Batakis intentó llevar tranquilidad esta mañana a los mercados al asegurar que el tipo de cambio oficial es competitivo y por ahora no piensa habilitar una mayor devaluación del peso.

La ministra de Economía dijo que intentará tomar contacto hoy mismo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) al tiempo que anticipó que “seguramente habrá algunas modificaciones” en las próximas revisiones del acuerdo, debido a que “el segundo semestre es muy complejo” con “muchos” y “muy fuertes” vencimientos.

“Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta”, ya que el acuerdo “tenemos que cumplirlo”, expresó la reemplazante de Martín Guzmán en diálogo con El Destape Radio.

