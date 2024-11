El dólar libre cayó a $1.170 y la brecha se reduce

El dólar libre anotó una nueva caída que lo dejó en su valor nominal más bajo desde mayo, con la brecha cambiaria más ajustada en siete meses.

El dólar libre cedió 20 pesos (-1,7%) este lunes, para cerrar ofrecido a $1.170 para la venta, su valor nominal más bajo desde el 17 de mayo ($1.120). La brecha cambiaria con el dólar oficial se consolidó debajo del 20%, pues con un dólar mayorista que terminó sin cambios a $993 alcanzó el 17,8%, un rango mínimo desde el 19 de abril (16,5%). Ahora, el “contado con liquidación, a $1.176 en promedio, volvió a ubicarse nuevamente por encima del “blue”, algo que no ocurría desde el 9 de octubre.

El analista Salvador Di Stefano explicó que “con tasas tan elevadas se produce un efecto de sustitución en el mercado: el emprendedor no toma financiamiento y procede a financiarse con capital propio, echando mano a sus ahorros. En Argentina, mayoritariamente se ahorra en dólares billetes. Por ende, nos enfrentamos a una venta masiva de dólares para inyectar en las empresas, como resultado de financiamiento a tasas elevadísimas”. “La oferta de dólares con una demanda inexistente nos lleva a que el precio del dólar arbitre a la baja. Si a esto le sumamos que hay una venta masiva de dólares que vienen del blanqueo, para transformar esos billetes en bienes registrables, casi que no tenemos piso para el dólar”, sintetizó Di Stefano.

Para Gustavo Ber, “en el actual contexto económico-financiero la decisión de ajustar la tasa de política monetaria no altera la calma cambiaria y genera apenas un ligero reacomodamiento en los dólares financieros, el cual podría resultar transitorio dentro de la convergencia en marcha”.

Ello se debe a que se extienden las apuestas respecto a una profundización de la desaceleración de la inflación, tal como reflejan las expectativas implícitas en los instrumentos financieros y el sostenido apetito por las Lecap y Boncap”.



“El riesgo que conlleva la baja de tasas del BCRA es que se despierten los dólares paralelos, ya que incentiva el desarme de estrategias de carry trade, más teniendo en cuenta las ganancias que reportó esta estrategia los últimos meses y que los dólares financieros están en valores mínimos de los últimos años ajustado por inflación”, dijo Roberto Geretto, analista de AdCap Grupo Financiero. “Sin embargo, con el dólar blend (por el que los exportadores pueden liquidar un 80% de sus divisas al precio oficial del dólar y un 20% al valor del bursátil ‘contado con liquidación’) y el BCRA pudiendo intervenir en la brecha, este riesgo debería ser menor”, afirmó.

El monto negociado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 276,5 millones, con compras a cuenta del Banco Central por USD 30 millones en el día, para sumar USD 82 millones en dos ruedas de noviembre.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron en USD 327 millones, a USD 30.127 millones, el stock más alto desde el 26 de abril, con el reingreso de divisas propias de los bancos -habían salido de la contabilidad de la posición global neta en moneda extranjera en la última rueda de octubre- y también de dólares del blanqueo que se incorporan a los encajes que el BCRA toma como reservas.